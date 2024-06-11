11 июня 2024, 14:49
Военный из Апшеронска убит на Украине
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Матвей Бойко убит в боевых действиях, сообщила администрация Апшеронска. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 438 военных из Краснодарского края.
"Кавказский узел" писал, что Александр Скидин стал 437-м военным из Краснодарского края, о смерти которого в зоне военной операции сообщали власти.
Матвей Бойко убит в боях, сообщила администрация Апшеронска, отчитавшись о передаче его родным оржена Мужества за самоотверженность "при выполнении воинского долга"
В паблике "Типичный Апшеронск" ВКонтакте" ранее сообщалось, что Бойко было 25 лет, он убит 27 февраля в зоне военной операции на Украине.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 438 бойцов из Краснодарского края.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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Автор: "Кавказский узел"