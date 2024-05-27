67 человек задержаны на акциях протеста в Армении

27 мая 2024, 08:24

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Силовики задержали сегодня в Армении за неповиновение полиции 67 человек, принимавших участие в акциях протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщило МВД. Протестующие блокировали несколько улиц в Ереване, а также две автотрассы.

Как информировал "Кавказский узел", 26 мая члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" провели митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры. Участники митинга в Ереване пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что принимают участие в акция протеста, так как считают, что пассивность может привести к потере государственности.

"Власти ведут страну к катастрофе", - заявили участники протестной акции, которая прошла в Ереване 26 мая. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет на эту тему.

По состоянию на 08.55 по местному времени [07.55 мск], в Армении подвергнуты приводу 67 участников акций неповиновения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

По его словам, активисты доставлены в полицейские участки из-за нарушения статьи 182 КоАП Армении ("Невыполнение законного требования полиции").

Сегодня рано утром по призыву Баграта Галстаняна противники делимитации армяно-азербайджанской границы перекрыли автодорогу Ереван – Армавир в районе сел Аршалуйс и Паракар в Армавирской области. Также заблокирована автотрасса Ереван – Аштарак. В село Паракар стянуты значительные силы полиции, автодорога Ереван – Армавир уже открыта для движения транспорта, сообщил News.am.

Акции неповиновения с раннего утра сегодня также проходят в разных частях Еревана. Силовики приступили к задержаниям. В частности, задержаниям подверглись активисты, принимавшие участие в блокировке улицы Абовяна и блокировке проспекта Тиграна Меца. Среди задержанных – депутат фракции "Армения" Артур Саргсян, а также Игорь Хачатуров – сын бывшего главы генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, сообщил Aysor.am.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Азербайджан и Армения договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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