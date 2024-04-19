Разрушение церкви в Шуши встревожило армянских активистов

19 апреля 2024, 08:40

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В городе Шуши, перешедшем под контроль Азербайджана, разрушена церковь "Зеленый час", заявили представители карабахских властей*. Активисты призвали ЮНЕСКО и другие международные структуры остановить разрушение памятников культуры в Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", властям Армении следует призвать международное сообщество вмешаться и остановить разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе, поскольку оно противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, заявили в марте карабахские политики и активисты.

6 марта армянские активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе. В частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери, заявили они, указав, что видео с разрушением зданий парламента и Союза ветеранов распространили азербайджанские СМИ.

О разрушении церкви в городе Шуши (азербайджанское название – Шуша) сообщило 18 апреля государственное управление охраны памятников и исторической среды Нагорного Карабаха*. "Азербайджанцы разрушили церковь Св.Ованнеса Мкртича, или «Зеленый час», в Шуши. Об этом свидетельствует спутниковые снимки", - заявило в Facebook** ведомство, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Ведомство назвало разрушение церкви "результатом антиармянской политики" властей Азербайджана.

Судя по спутниковым снимкам, храм разрушен полностью, заявил Армянский комитет Европы АРФ «Дашнакцутюн». "Азербайджан продемонстрировал очередное проявление вандализма, разрушив, сравняв с землей историческую армянскую церковь Св. Ованнеса Крестителя в Шуши, построенную в 1818 году, известную как «Зеленый час». Спутниковые фотографии показали, что церковь полностью разрушена", - говорится в публикации комитета в микроблоге Х, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Общественный деятель, бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян осудил разрушение церкви в Шуши. "В советские годы, как и многие церкви, «Зеленый час» прекратил свою деятельность, но после реорганизации Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви и освобождения Шуши возобновил свою деятельность. О церкви имеются достоверные сведения в различных исторических источниках и записях, которые неоспоримо доказывают тот факт, что она армянская. Я все еще надеюсь, что ЮНЕСКО и другие международные организации по сохранению культуры тщательно изучат имеющуюся информацию об уничтожении армянских культурных ценностей и примут эффективные меры", - заявил Бегларян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Председатель организации «Омбудсмен культуры Армянского нагорья» Овик Аванесов выразил мнение, что "все культурное наследие" Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) "находится под угрозой уничтожения и присвоения".

"В Арцахе ежедневно уничтожается глобальная, панхристианская цивилизация. Если не будут предприняты четкие шаги, планета будет лишена исключительных культурных ценностей", - написал в Facebook** Аванесов, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Шуша (армянское название - Шуши) перешел под контроль Баку после 44-дневной войны в 2020 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2021 года подписал распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. Целью решения названо "восстановление исторического облика города Шуша и его былой славы".

Напомним, в январе армянская организация Monument Watch заявила, что мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как в дальнейшем видеозаписи разрушения армянских кладбищ в Карабахе будут использованы против Баку, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. 29 февраля общественная организация "Омбудсмен культуры Айка" сообщила о разрушении сельского кладбища в селе Хин Шена.

После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши потеряно более 1000 произведений искусства, заявили 23 октября 2022 года карабахские власти.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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