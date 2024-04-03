Правозащитники призвали поддержать Орлова*

03 апреля 2024, 10:38

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Коллеги правозащитника Олега Орлова призвали написать ему в СИЗО письма в связи с днем его рождения, но отметили, что несогласованные акции солидарности и чрезмерный креатив могут навредить осужденному.

Как писал "Кавказский узел", врач назначил лечение сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олегу Орлову*, однако судья, несмотря на это, потребовала до 5 апреля включительно закончить знакомство с материалами дела, сообщили 2 апреля коллеги осужденного.

70-летний Олег Орлов попросил о медпомощи из-за простуды и ухудшения слуха, однако не был осмотрен врачами в следственном изоляторе из-за ежедневных поездок в суд. Адвокат Орлова уже две недели не может конфиденциально побеседовать с ним, сообщил 1 апреля Центр защиты прав человека "Мемориал".

Требование судьи означает, что ежедневные поездки Орлова в суд продолжатся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦЗПЧ "Мемориал"*. "Орлову вручено постановление суда, которое ограничивает время ознакомления с материалами и протоколом до 5 апреля включительно. Это значит, что и на этой неделе Олега Петровича, несмотря на его состояние, будут ежедневно вывозить в суд из СИЗО", - сказал он.

Акции в поддержку Орлова централизованно не организуются, добавил правозащитник. "Но люди, как видно, сами организуются. 4 апреля, в день рождения Олега Орлова, "Мемориал Польши" в Варшаве проводит митинг поддержки российского правозащитника", - сказал он.

В Центре защиты прав человека предложили написать Олегу Орлову в московское СИЗО-5 "Водник", поздравить его с днем рождения и, так как он художник, приложить к письму картину любимого художника и поделиться своими мыслями о ней.

Правозащитник, руководитель Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский затруднился сказать, какие именно акции солидарности могут быть уместными в ситуации с Олегом Орловым. "Я думаю, заинтересованные люди консультируются с адвокатами Орлова, чтобы практически можно было бы помочь поддержкой, а не навредить. К сожалению, в нынешней ситуации судья волен делать, что хочет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Локшина заявила, что эта организация, как и ряд других авторитетных правозащитных организаций, старается выражать поддержку Олегу Орлова постоянно.

"Мы очень активно освещали и будем освещать дело Орлова, нашего друга и коллеги. И, конечно, поднимаем вопрос об этом драконовском, политически мотивированном приговоре с ключевыми международными акторами. Кроме самого безобразного приговора, нас очень беспокоит ухудшающееся в последние дни состояние здоровья Олега, то, как его каждый день транспортируют в суд и отказывают в медицинской помощи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 27 февраля суд в Москве признал Орлова виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Ранее, 11 октября 2023 года, Головинский райсуд Москвы приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Однако прокуратура оспорила приговор, заявив, что Орлов испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России.

Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, а к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды. В последнем слове Орлов заявил, что поводом для его пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями.

6 марта правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Орлова политзаключенным , заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова узником совести и потребовала освободить его.

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