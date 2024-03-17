Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках

17 марта 2024, 17:45

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Активность избирателей на некоторых участках в Нальчике выросла на третий день голосования, в Махачкале она незначительно увеличилась во второй день, а на участках во Владикавказе и Пятигорске все три дня не наблюдалось наплыва избирателей, следует из наблюдений корреспондентов "Кавказского узла", посетивших одни и те же участки во все дни голосования.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. В эти три дня около полудня корреспонденты "Кавказского узла" наблюдали за ситуацией возле некоторых избирательных участков в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и на Ставрополье.

Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

В Махачкале на участке № 1131, находящемся в здании школы № 28 на улице Абдулхакима Исмаилова, в 12.00 мск первого дня голосования не было очередей избирателей. На следующий день в это время на участок пришло больше избирателей, чем в полдень накануне. Сегодня на этом участке очереди также не наблюдалось, а избиратели приходили поодиночке. Малолюдно было и на четырех других участках в Махачкале, по наблюдениям корреспондента "Кавказского узла".

Три избирательных участка в столице Кабардино-Балкарии сегодня около полудня посетили больше избирателей, чем в аналогичное время в первые дни голосования. При этом в 12 мск 16 марта на этих избирательных участках № 162, 160 и 164 в Нальчике не наблюдалось очередей, как и 15 марта, следует из сообщений корреспондента "Кавказского узла", посетившего во все три дня эти участки около полудня.

Во Владикавказе на нескольких избирательных участках, которые посещал корреспондент "Кавказского узла", во все три дня около 12 мск не было очередей избирателей.

В Пятигорске на участке № 1110, расположенном в школе № 14 в спальном районе города, сегодня с 11.55 до 12.10 мск проголосовали девять человек, очереди там не наблюдалось, передал корреспондент "Кавказского узла". Днем ранее за аналогичный период - с 11.55 до 12.10 мск – там проголосовали проголосовали 12 человек, но очередей они не создали, так как подходили к столам с разными адресами. 15 марта, в первый день голосования, на этом участке с 11.55 до 12.10 мск проголосовали девять человек.

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