На пяти участках в Махачкале не зафиксировано массового притока избирателей

17 марта 2024, 14:06

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Очередей избирателей на пяти участках в Махачкале не наблюдалось сегодня около полудня, как и в первые два дня голосования на выборах президента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 12.00 мск 16 марта голосовать на выборах президента на участке № 1131 в Махачкале пришло больше избирателей, чем в полдень накануне.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня в 12 мск на избирательном участке № 1131, находящемся в здании школы № 28 на улице Абдулхакима Исмаилова в Махачкале, очереди также не наблюдалось, избиратели приходили поодиночке, передал корреспондент "Кавказского узла".

Около избирательного участка № 1135, расположенном на проспекте Шамиля в здании почтового отделения № 26, также не наблюдалось очереди. В течение 10 минут на участок зашел лишь один человек.

Не наблюдалось очередей и на избирательном участке №1133, находящемся в здании лицея №22. Малолюдно было также около избирательного участка №1136 на проспекте Шамиля 46, в здании центральной городской библиотеки Махачкалы.

Небольшими группами люди приходили на участок №1137, расположенный в здании Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший перечисленные участки с 12 до 13 мск.

На участке № 1131 по итогам двух дней голосования в выборах приняли участие 785 человек (81,26% от общего числа внесенных в списки избирателей). На участке № 1135 за два дня проголосовали 820 человек (63,66%), на участке № 1133 - 653 человека (85,70%.), на участках № 1136 и 1137 – соответственно 869 человек (79,36%) и 638 человек (66,39%), говорится в публикации в телеграм-канале избиркома Дагестана.

Всего в республике по состоянию на 12.00 мск 17 марта, проголосовали 75,82% избирателей, включенных в списки для голосования, говорится в публикации.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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