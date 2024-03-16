Активность избирателей на участке в Махачкале выросла во второй день голосования

16 марта 2024, 13:44

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Голосовать на выборах президента на участке № 1131 в Махачкале в 12.00 пришло больше избирателей, чем в полдень накануне, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 12.00 мск 15 марта на участке № 1131 в Махачкале не наблюдалось притока избирателей, пришедших голосовать на выборах президента.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Сегодня в 12.00 мск на избирательном участке № 1131, находящемся в здании школы №28 на улице Абдулхакима Исмаилова в Махачкале, было более многолюдно, чем сутками ранее.

В 12.00 мск несколько человек небольшими группами входили в помещение для голосования, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным избиркома Дагестана, на этом участке к 20.00 мск 15 марта проголосовали 500 человек, это 51,76% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Всего по состоянию на 20.00 мск 15 марта в Дагестане проголосовали 31,51% от числа избирателей, включенных в списки для голосования, сообщил избирком в своем телеграм-канале.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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