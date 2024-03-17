Голосование на пяти участках во Владикавказе проходит без наплыва избирателей

17 марта 2024, 13:46

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На пяти участках во Владикавказе нет очередей избирателей в третий день голосования на президентских выборах, передал посетивший участки около полудня корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", на участках № 240 и № 241 во Владикавказе в 12.00 мск 16 марта не было очередей избирателей, как и в первый день голосования на президентских выборах.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня в 11.50 мск около избирательного участка № 241, который находится в здании владикавказской школы № 27, не было избирателей, как и в предыдущие два дня. Не было очереди и возле участка № 240, который находится рядом с участком 241 в здании концертного зала Аграрного института. В 11.50 к зданию подъехала патрульная машина с включенными проблесковыми маячками, и вскоре уехала, передал корреспондент "Кавказского узла".

Избирательный участок № 287 находится в здании горно-металлургического колледжа. В 12.00 мск у здания корреспондент "Кавказского узла" не зафиксировал очереди избирателей.

У входа дежурило несколько полицейских, в фойе играла музыка. В просторном спортивном зале, где проходит голосование, кроме корреспондента "Кавказского узла", находилась только одна пожилая пара голосующих избирателей.

Около избирательного участка № 292, который находится в здании школы № 26, в 12.12 мск также не было очереди.

У входа в школу играла музыка, молодёжный ансамбль исполнял национальные танцы, и небольшая группа людей смотрела выступление.

Тут же присутствовали полицейские. В шатрах, поставленных рядом, раздавали сладости и чай бесплатно. Раздача угощения была организована местным техникумом.

Участок № 218 находится в центре Владикавказа, неподалеку от штаба партии "Единая Россия". Корреспондент "Кавказского узла" посетил этот участок в 12.25 мск, очередей там тоже не было.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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