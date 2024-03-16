На двух участках во Владикавказе не зафиксировано очередей избирателей

16 марта 2024, 13:12

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На участках № 240 и № 241 во Владикавказе нет очередей избирателей во второй день голосования на президентских выборах, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 12.00 мск 15 марта на участках № 240 и № 241 во Владикавказе не было очередей из желающих проголосовать на президентских выборах.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Сегодня в 12.00 мск около участка № 240 во Владикавказе не наблюдалось скопления избирателей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участок располагается в здании концертного зала Аграрного института на улице Миллера, 32. Это центр города, рядом находятся институт, школа и колледж, филиал Мариинского театра. В этом районе немного многоквартирных домов, больше частных.

Возле участка также не было очереди, дежурили полицейские, а у входа играла осетинская национальная музыка. Напротив участка на тротуаре установили небольшой шатёр, где записывали интервью и общались с прессой наблюдатели.

Участок № 241 находится рядом с участком № 240, в школе по адресу улица Миллера, 30. Около этого участка не было ни очереди, ни желающих проголосовать, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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