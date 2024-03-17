Активность избирателей на трех участках в Нальчике выросла в последний день голосования

17 марта 2024, 14:21

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Три участка в Нальчике сегодня около полудня посетили больше избирателей, чем в аналогичное время в первые дни голосования на выборах президента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 12 мск 16 марта на избирательных участках № 162, 160 и 164 в Нальчике не наблюдалось очередей избирателей, как и в первый день голосования на президентских выборах.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня в 12.00 мск на избирательном участке №162 на проспекте Шогенцукова в Нальчике было больше людей, чем в предыдущие дни в это же время, передал корреспондент "Кавказского узла". Сегодня на этом участке было 10-12 голосующих избирателей. Кроме этого, около участка давал концерт казачий хор.

Больше избирателей, чем в это же время 15 и 16 марта, заходили и выходили из участков №160 и 164, расположенных соответственно в городской библиотеке и в здании Государственного концертного зала.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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