Отсутствие очередей на участках в Нальчике сохранилось на второй день голосования

16 марта 2024, 14:56

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На трех избирательных участках в Нальчике в 12.00 не наблюдалось очередей избирателей, как и в первый день голосования на президентских выборах, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 12 мск 15 марта на участке № 162 в Нальчике не наблюдалось очередей избирателей, пришедших голосовать на выборах президента.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня около 12.00 мск корреспондент "Кавказского узла" побывал на трех участках в Нальчике – № 162, 160 и 164. На всех трех участках очередей не было. Избиратели заходили в помещения по одному или по двое и после голосования покидали участки.

При этом число полицейских на участках по сравнению с 15 марта заметно увеличилось. Так, на избирательном участке №162 вчера дежурили пять полицейских, сегодня их было десять, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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