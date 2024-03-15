Голосование на участке в Нальчике проходит без очередей

15 марта 2024, 14:33

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На участке № 162 в Нальчике не наблюдается очередей избирателей, пришедших голосовать на выборах президента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 12 мск на участке № 1131 в Махачкале не наблюдалось скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента. На участках № 240 и 241 во Владикавказе в это время также не было очередей избирателей.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

В Кабардино-Балкарии сегодня в 8 мск открылись 355 избирательных участков. По данным избиркома республики, в регионе зарегистрированы 543 тысяч избирателей.

Корреспондент «Кавказского узла» посетил в 12 мск участок № 162, расположенный в Нальчике в здании Главпочтамта по проспекту Шогенцукова. Там у входа на участок висят агитационные материалы с портретами кандидатов. В помещении дежурят 5-6 сотрудников полиции, в том числе женщины.

По состоянию на 12 мск на участке было несколько голосующих избирателей – в основном, людей старшего возраста. Там также находится один наблюдатель. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что является наблюдателем от «Единой России».

Корреспондент «Кавказского узла» пообщался с людьми на улицах. Некоторые из них сообщили, за кого и почему намерены проголосовать, некоторые отказались назвать свои предпочтения. Часть людей высказали мнение, что, за кого бы ни голосовали избиратели, итог выборов предрешен.

Напомним, восемь нарушений (злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за одного из кандидатов) были зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне до начала голосования на выборах президента. В Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии к 14.30 мск 15 марта не было зафиксировано нарушений, следует из "Карты нарушений на выборах".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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