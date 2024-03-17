17 марта 2024, 12:30

На участках в Пятигорске и Суворовской не зафиксировано очередей избирателей

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На двух участках в Пятигорске и станице Суворовской в третий день голосования на президентских выборах не наблюдается очередей избирателей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 16 марта в 12 мск на участке № 1110 в Пятигорске и на участке № 1026 в станице Суворовской не наблюдалось скопления избирателей, пришедших голосовать на выборах президента.

В 12.00 мск 15 марта на избирательном участке № 1110 в Пятигорске не было очередей из желающих проголосовать на выборах. По данным наблюдателя от КПРФ, без ажиотажа проходило голосование и на участке № 1026 в станице Суворовской Предгорного округа.

Сегодня с 11.55 до 12.10 мск на УИК № 1110 в Пятигорске проголосовали девять человек, очереди на участке не наблюдалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

На УИК № 1026 в станице Суворовской наплыва избирателей в это время тоже не было, сказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель на участке, отказавшись сообщить число голосующих.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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