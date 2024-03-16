Голосование на двух участках на Ставрополье проходит без ажиотажа

16 марта 2024, 12:51

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На двух участках в Пятигорске и станице Суворовской во второй день голосования на президентских выборах не наблюдается скопления избирателей.

Как писал "Кавказский узел", в 12 мск 15 марта на избирательном участке № 1110 в Пятигорске не было очередей из желающих проголосовать на выборах. По данным наблюдателя от КПРФ, без ажиотажа проходило голосование и на участке №1026 в станице Суворовской Предгорного округа.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня с 11.55 мск до 12.10 мск на участке № 1110 в Пятигорске, расположенном в школе № 14 в спальном районе города, проголосовали 12 человек, причём до 12.03 мск - шесть человек, а остальные стали приходить с 12.07 мск. Очередей они не создали, так как подходили к столам с разными адресами. Половина из них пришли тремя парами - мужчина и женщина, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на участке.

На участке № 1026 в станице Суворовской с 11.55 мск до 12.10 мск проголосовали два избирателя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель на участке.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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