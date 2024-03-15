Избирательный участок УИК 1110 в Ставропольском крае. Фото корреспондента "Кавказского узла"

15 марта 2024, 15:18

На участках в Пятигорске и станице Суворовской не зафиксировано наплыва избирателей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательном участке № 1110 в Пятигорске Ставропольского края нет очередей из желающих проголосовать на выборах, сообщил корреспондент "Кавказского узла". По данным наблюдателя от КПРФ, без ажиотажа проходит голосование и на участке  №1026 в станице Суворовской Предгорного района.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 12 мск на участке № 1131 в Махачкале не наблюдалось скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента, такая же ситуация была на участках № 240 и 241 во Владикавказе и участке № 162 в Нальчике.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

На избирательном участке № 1110 в Пятигорске, расположенном в школе №14 в спальном районе, между микрорайонами Бештау и Гора Пост, в 12.00 мск очереди из желающих проголосовать не было. С 11.55 до 12.10 проголосовали девять человек, причём с 11.55 до 12.03 - только двое, остальные пришли позже 12.03 мск, но также не образовали очереди, так как подходили к членам УИК, ответственным за разные адреса, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который посетил участок. 

На участке  №1026 в станице Суворовской Предгорного района в полдень 15 марта очереди также не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла наблюдатель от КПРФ Андрей Фокин. Это УИК, расположенный в отдаленном районе станицы. По словам Фокина, в период с 11.55 до 12.15 на участке проголосовали пять человек. 

Напомним, восемь нарушений (злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за одного из кандидатов) были зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне до начала голосования на выборах президента. В Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии к 14.30 мск 15 марта не было зафиксировано нарушений, следует из "Карты нарушений на выборах".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2024, 16:44

  • Волгоградские активисты назвали выборы президента игрой в демократию

    Штабы кандидатов в президенты на местах фактически не работали, а сами кандидаты, посетившие Волгоград, вели крайне осторожную агитацию, не критикуя власти и не поднимая острых тем, отметил волгоградский журналист, рассказавший также о препятствиях при посещении участков. Зарегистрироваться как наблюдатель в этом году не удалось, сообщил один из активистов.

15 марта 2024, 15:57

15 марта 2024, 14:44

15 марта 2024, 14:39

  • Суд не учел доводы защиты о проблемах со здоровьем у Алескера Мамедли

    Апелляционный суд не внял доводам защиты о серьезных проблемах со здоровьем у учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, оставив его под стражей. Защита намерена продолжить правовые шаги для изменения меры пресечения. Лечащий врач заявил о высокой вероятности злокачественной опухоли у Алиева.

15 марта 2024, 14:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи