На участках в Пятигорске и станице Суворовской не зафиксировано наплыва избирателей

15 марта 2024, 15:18

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На избирательном участке № 1110 в Пятигорске Ставропольского края нет очередей из желающих проголосовать на выборах, сообщил корреспондент "Кавказского узла". По данным наблюдателя от КПРФ, без ажиотажа проходит голосование и на участке №1026 в станице Суворовской Предгорного района.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 12 мск на участке № 1131 в Махачкале не наблюдалось скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента, такая же ситуация была на участках № 240 и 241 во Владикавказе и участке № 162 в Нальчике. С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

На избирательном участке № 1110 в Пятигорске, расположенном в школе №14 в спальном районе, между микрорайонами Бештау и Гора Пост, в 12.00 мск очереди из желающих проголосовать не было. С 11.55 до 12.10 проголосовали девять человек, причём с 11.55 до 12.03 - только двое, остальные пришли позже 12.03 мск, но также не образовали очереди, так как подходили к членам УИК, ответственным за разные адреса, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который посетил участок.

На участке №1026 в станице Суворовской Предгорного района в полдень 15 марта очереди также не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла наблюдатель от КПРФ Андрей Фокин. Это УИК, расположенный в отдаленном районе станицы. По словам Фокина, в период с 11.55 до 12.15 на участке проголосовали пять человек.