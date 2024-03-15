15 марта 2024, 15:18
На участках в Пятигорске и станице Суворовской не зафиксировано наплыва избирателей
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Как писал "Кавказский узел", сегодня в 12 мск на участке № 1131 в Махачкале не наблюдалось скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента, такая же ситуация была на участках № 240 и 241 во Владикавказе и участке № 162 в Нальчике.
С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.
На избирательном участке № 1110 в Пятигорске, расположенном в школе №14 в спальном районе, между микрорайонами Бештау и Гора Пост, в 12.00 мск очереди из желающих проголосовать не было. С 11.55 до 12.10 проголосовали девять человек, причём с 11.55 до 12.03 - только двое, остальные пришли позже 12.03 мск, но также не образовали очереди, так как подходили к членам УИК, ответственным за разные адреса, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который посетил участок.
Напомним, восемь нарушений (злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за одного из кандидатов) были зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне до начала голосования на выборах президента. В Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии к 14.30 мск 15 марта не было зафиксировано нарушений, следует из "Карты нарушений на выборах".
Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"