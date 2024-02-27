Активисты в Тбилиси призвали власти России найти Седу Сулейманову

27 февраля 2024, 16:25

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Власти России должны предоставить информацию о судьбе Седы Сулеймановой, возвращенной силовиками к семье в Чечню, заявили участники акции в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки. О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила 1 февраля ее подруга на пикете около прокуратуры Санкт-Петербурга. 12 февраля стало известно, что прокуратура по окончании проверки заявила о том, что Сулейманова добровольно вернулась в Чечню.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана в августе.

Активисты провели в Тбилиси у секции интересов России массовый пикет с требованием найти пропавшую чеченку Седу Сулейманову. Они вышли с плакатами, требуя от властей России сообщить местоположение Седы Сулеймановой, сообщило сегодня RusNews в своем Telegram-канале.

Ка следует из приложенных к публикации фотографий, участники акции вышли с плакатами "Свободу Седе", "Нет убийствам чести!", "Вы видели меня?", "Где Седа?".

Одна из участниц акции рассказала, что на сегодняшней акции собрались активисты, которые хотят выразить солидарность. Ситуация, когда женщина в России может пропасть, ее отправят в Чечню и она там исчезнет, вызывает большую тревогу у многих. Мы хотим, чтобы люди узнали о Седе. Она символ для меня, потому что нельзя забывать о женщинах, которые пропали. Они не должны оставаться в тени. нужно помнить о них и напоминать об этом другим", - рассказала одна из активистов на видео, опубликованном в Telegram-канале издания.

В акции участвовали 12 человек, которые раздавали прохожим листовки с информацией о случае Сулеймановой, сообщило сегодня Paper Kartuli. Рядом дежурили около 10 полицейских, отметили организаторы.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Напомним, 7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести", отметив, что о Сулеймановой "ничего не было слышно более 150 дней".

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Ранее, 29 августа 2023 года, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

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