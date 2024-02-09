Бывшие сотрудницы Винсадского молзавода потребовали наказать руководителей предприятия

09 февраля 2024, 09:28

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Бывшие сотрудницы молочного завода в Ставропольском крае обжаловали отказ прокуратуры возбудить уголовное дело из-за невыплат уволенным работникам. Коллективные обращения сотрудников привлекают больше внимания силовиков, чем одиночные жалобы, отметили юристы.

Бывшие работницы "Винсадского молочного завода" пожаловались, что им до сих пор не выплачены деньги, хотя в ноябре 2023 года Предгорный райсуд частично удовлетворил требования пяти истцов, признав их увольнение незаконным и взыскав с ответчика суммы от 100 до 700 тысяч рублей в пользу бывших сотрудников, сообщил 4 февраля NewsTracker.

Кроме того, бывший работодатель пытается обжаловать решение в краевом суде, отметили они. "Мы не понимаем, в чем логика. Во время судебных заседаний руководство завода призналось, что недоплачивало нам положенные деньги. Сейчас же вместо исправления ошибок всячески оттягивают этот процесс. Но мы намерены идти до конца, мы заработали эти деньги, чужого не просим, просто хотим получить свое", - привело издание слова одной из бывших сотрудниц.

Ситуация с уволенными сотрудницами - «обычный трудовой спор, не требующий огласки», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор завода Алексей Цапурин. "Это их сугубо личное дело. Уволили их правильно. Мы выплатили работникам все причитающиеся суммы по закону. Вопросов никаких не должно быть. Они сейчас занимаются абсолютно шантажом. Решение, которое вынес Предгорный райсуд, мы будем оспаривать в вышестоящей инстанции", - сказал он.

Одна из уволенных работниц, истица Татьяна Коваленко сообщила, что, так как они были уволены не связи с сокращением, что предоставляло бы им ряд дополнительных выплат, то уволенные работники подали иск, требуя выплат за переработки и сверхурочных, и именно этот иск они выиграли.

"Закрыто было 17 магазинов, 34 продавца в течение недели в марте 2023 г остались без работы. Но в итоге коллективный иск подали пять человек. С другими продавцами связи не было. Предгорный суд вынес решение о необходимости выплатить уволенным оплату за переработки и сверхурочные. Представители молзавода признали на судебном заседании, что зарплату нам платили неправильно. Решение вынесли 21 ноября 2023 года. Но у ответчика было право до истечения двух месяцев подать жалобу, и они воспользовались им. 21 января они подали кассацию. Но до сих пор не назначена дата заседания в Верховной суде Ставропольского края. Кассацию могут рассматривать в течение ещё двух месяцев. Конечно, молокозавод нам пока ничего не выплатил", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Коваленко указала, что уволенные работники в первую очередь подали заявления в прокуратуру, для проверки на предмет совершения уголовного преступления со стороны руководства завода. "Но Предгорная прокуратура выявила только административное правонарушение и отказала в возбуждении уголовного дела. 23 января мы написали обращение в краевую прокуратуру. Мы хотим, чтобы ответили на ряд вопросов. Прежде всего, почему не было возбуждено уголовное дело за недоплату в крупных размерах заработной платы? Разве это не кража? Я лично звонила в прокуратуру Предгорного района, чтобы они присутствовали на суде и объяснили позицию. Но прокуратура отказалась быть на суде. По этому поводу мы тоже задаем вопрос краевой прокуратуре. В случае неудовлетворительного для нас ответа мы будем собирать документы для обращения в Генпрокуратуру", - рассказала Коваленко.

По её словам, в коллективном иске уволенных работниц магазинов молзавода каждая из них указывала на необходимость компенсации за период работы. "У каждого разный срок работы. Кто-то год, кто-то два, кто-то три года. Из того, сколько человек отработал, и исходили расчеты. Мы работали по 12 часов в день, без перерывов, не было праздничных дней", - отметила Коваленко.

Она считает, что работники согласились на увольнение по собственному желанию, доверившись «честному слову» руководства. "«Всё что вам положено, будет выплачено», сказали они. 34 продавца в течение недели подали заявления. Это же явное сокращение", - сказала Коваленко.

По ее словам, до подачи заявления в прокуратуру и иска в суд увольняемые работники обратились в Трудовую инспекцию. "Мы ещё не были уволены, и мы пошли в Трудовую инспекцию. Но там не смогли нам объяснить наши права и каким образом мы можем законно их отстаивать. Если бы работники получили грамотную и профессиональную консультацию, мы бы по-другому действовали тогда", - подчеркнула Коваленко.

К тому же, по её мнению, трудовая инспекция могла бы сама разъяснить директору завода, что есть нарушения. "[Руководители завода] не захотели с нами встречаться, найти какой-то компромисс. Если бы они согласились выплатить по сокращению, то это им обошлось бы в меньшую сумму, чем сейчас присуждена компенсация. Мы бы не поднимали тему переработок. Не было бы судебной тяжбы. А Трудовая инспекция занималась лишь отписками", - посетовала Коваленко.

Она уточнила, что иск был подан 14 августа 2023 года. "До этого обращались в Трудовую инспекцию и прокуратуру и в большей степени на ответе прокуратуры о проверке молзавода основан наш иск. В ответе прокуратуры указывалось на нарушения, и было сообщено, что мы имеем право подать в суд. Что мы и сделали", - сообщила бывшая сотрудница завода.

В большинстве случаев при оспаривании неправомерного увольнения или невыплаты компенсации уходящему работнику бывает достаточно обращения в прокуратуру, чтобы работодатель пошёл на компромиссы, отметил не участвующий в деле адвокат Тимофей Широков.

"Если обращаются в прокуратуру, в трудовую инспекцию, в Следственный комитет, до суда всё может решиться. Власти заинтересованы в видимости стабильности. И они лишний раз не преминут "прогнуть" предпринимателя. Предлагают ему «по-хорошему» решить проблему, пока с ним не будут говорить по-плохому. Хотя предприниматели частенько хотят сэкономить на выплатах", - сказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что коллективный иск "несомненно, более эффективен". "Если коллектив описывает ситуацию одинаково, например, то, что они были «введены в заблуждение» работодателем", - пояснил он.

Адвокат Евгений Черноусов в свою очередь отметил, что перспективы уголовного преследования руководства завода малы. "Интересует объективная сторона действий руководства завода: какие действия в отношении кого они производили, были ли какие-то угрозы и иные действия в отношении тех, кто сопротивляется произволу? Если этого нет, то прокуратура правильно решила. Если руководство ставило какие-то условия при увольнении, чо должны по собственному желанию уйти, то это административное нарушение, и оно может быть исправлено", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также считает, что работники правильно поступили, подав коллективный иск. "Прокуратура более тщательно проверяет такие обращения, и суд более внимателен", - пояснил Черноусов.

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