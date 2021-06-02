Трубопровод. Фото Елены Синеок, Юга ру

02 июня 2021, 10:55

Минэнерго выступило против отказа "Газпрома" от распределения газа в Дагестане

"Газпром" не должен отказываться от сбыта и распределения газа в Дагестане из-за убытков, компании необходима помощь местных властей, заявил сегодня министр энергетики Николай Шульгинов.

Как писал "Кавказский узел", компания "Газпром" считает бизнес по сбыту газа и газораспределению в Дагестане убыточным. Компания хочет оставить за собой только оптовые поставки, а остальные функции готова передать единому оператору, заявил в начале 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. "Газпром" недоволен судебными исками от Минимущества Дагестана о взыскании платы за пользование сетями, а также невозможностью установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, проблемами с платежами за газ от потребителей, воровством газа путем незаконных врезок и искажением показаний счетчиков. Попытки устранить врезки и улучшить платежную дисциплину потребителей "не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана", говорится в письме главы "Газпрома".

Минэнерго РФ считает, что "Газпром" и дальше должен заниматься сбытом и распределением газа в Дагестане, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. "Мы такую идею не поддерживаем. В регионах нужно решать проблему стандартными методами, смотреть, где ситуация наиболее острая, подключать региональные власти. Необходимо ликвидировать незаконные врезки, повысить эффективность тарифного регулирования", - процитировало сегодня Шульгинова РИА "Новости".

Долги регионов Северо-Кавказского федерального округа составляют большую часть общероссийского долга перед "Газпромом" - 99,2 миллиарда рублей из 178,4 миллиарда, сообщил в апреле заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов. Он отметил, что за 2020 год долги потребителей выросли, причем основной прирост задолженности сформировался в Дагестане - 4,1 млрд рублей, сообщил 23 апреля корпоративный интернет-журнал "Газпрома".

В свою очередь, Счетная палата России заявила, что низкий уровень собираемости платежей за газ ведет к ежегодным убыткам "Газпром межрегионгаза", а это сказывается на темпах повышения уровня газификации в России. По мнению Счетной палаты, основным фактором, влияющим на финансовый результат компании, является низкий уровень собираемости платежей именно в республиках Северо-Кавказского федерального округа, передал 17 марта РБК.

Примечание:

"Энергетики оценили решение о транзите российского газа в Армению через Азербайджан*", "Жители Дагестана возмущены подорожанием газового топлива", "Азербайджан начал поставки газа по Южному коридору в Европу".

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