Критики Кадырова сообщили о давлении силовиков на родственников

04 января 2024, 16:23

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Силовики в Чечне пригрозили расправой родственникам двух человек, потребовав добиться прекращения критики в адрес властей республики, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия, заявил 30 декабря 2023 года Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками. Власти Чечни будут избавляться от критиков, где бы те ни находились, отметил он.

"Если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим", - перевел слова Кадырова оппозиционный властям Чечни телеграм-канал.

Силовики в Чечне угрожали убийством родственникам авторов оппозиционного чеченского телеграм-канала после призывов Кадырова избавляться от критиков, сообщил представитель команды телеграм-канала, к родственникам которого пришли силовики.

По его словам, силовики потребовали от родственников заставить их родных прекратить свою деятельность и пригрозили семьям двух активистов расправиться с их отцами и братьями, "вплоть до двоюродных", пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Он отметил, что родственники "боятся выходить на связь". "Я получил информацию через третьих лиц – мне позвонили сами кадыровцы и начали мне угрожать. До нас дошла информация, что (власти Чечни) провели совещание именно по нашей команде. На нем поступил приказ уничтожить наш ресурс любыми способами – остановить наших активистов через родственников", – приводит его слова издание.

Публикация о давлении силовиков размещена и в самом оппозиционном властям Чечни телеграм-канале. "К родственникам нескольких членов нашей команды приходили сотрудники и пригрозили им убийством в случае, если мы не прекратим свою политическую деятельность. Наивно полагая, что оказывая давление на наших близких, похищая их и угрожая им расправой, смогут остановить [нас]", - говорится в сообщении, в котором не приведены другие подробности.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Напомним, родственники критиков Рамзана Кадырова неоднократно подвергались давлению властей. Так, в декабре 2021 года критики Кадырова заявили о массовых похищениях их родственников в Чечне и Астрахани.

18 января 2023 года Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. 24 апреля того же года правозащитники сообщили, что группа жителей села, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находится в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью в правозащитные организации, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, указал ранее президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе в межкавказских отношениях и в особенности у мусульман не наказывали людей за не совершённые ими дела", - сказал он "Кавказскому узлу", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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