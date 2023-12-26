Адвокаты оценили возможность заключения Кудряшова

26 декабря 2023, 17:16

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Обвинение, предъявленное Дмитрию Кудряшову, предусматривает возможность наказания не связанного с лишением свободы, однако с учетом дела о вандализме в связи со свиной головой у памятника Ахмату Кадырову, можно ожидать реального срока, предположили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. Дело Кудряшова может вызвать интерес властей Чечни и требование о его передаче в республику, если в нем будут признаки оскорбления чувств верующих, полагает правозащитник Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", в октябре в сети распространилось видео, на котором показано, как молодой человек подбросил свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве. Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся. Отец молодого человека Александр Кудряшов сообщил, что его сын с подругой возложили свиную голову к памятнику Кадырову, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической". Он добавил, что арестованному в Краснодаре Дмитрию Кудряшову предъявлены обвинения в краже велосипеда и нападении на силовика при задержании, также он подозревается в вандализме в связи с возложением свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову в Москве.

Правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея" установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Наиболее строгое наказание Дмитрию Кудряшову может грозить за кражу, если будет доказана значительность ущерба, считает адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Велосипед сейчас стоит не менее пяти тысяч рублей, а то и 10 тысяч рублей, и по этой статье может быть до пяти лет лишения свободы. Но, как правило, если человек в первый раз попался на краже и к тому же возместил ущерб потерпевшему, суды назначают условное наказание до 2-3 лет. По краже нередко первоходки находятся под домашним арестом, их не помещают под стражу", - рассказал он.

Что касается сопротивления при задержании, то по этой статье максимальное наказание также до пять лет, "если имело место применение силы, неопасное для здоровья сотрудника правоохранительных органов", отметил адвокат.

Статья о вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ - вандализм по мотивам политической, расовой и религиозной ненависти) предусматривает до трех лет лишения свободы, пояснил Гайтаев.

"Но чаще обходятся штрафом. Таким образом по совокупности, может быть 2-3 года лишения свободы. Есть вероятность, что даже условное наказание может быть назначено. Но в этой ситуации из-за резонанса могут и реальный срок назначить", - добавил он, отметив, что если бы возложение синой головы к памятнику Кадырову было квалифицированы как оскорбление чувству верующих, наказание не было бы более строгим.

Адвокат Марина Агальцова в свою очередь сообщила, что по совокупности за вандализм, кражу и сопротивление полиции может быть приговорен виновник к реальному сроку. "Согласно статьи 69 УК РФ при сложении сроков может быть назначен максимальный срок в 4,5 года. Но, скорее всего, будет меньше", - сказала она.

В сравнении же со статьей 148 УК РФ, по которой называют за оскорбление верующих, вандализм даже более жёсткая статья, отметила она. "По части 1 статьи 148 наказание максимальное до одного года лишения свободы. А по статье о вандализме может быть до трех лет", - пояснила Агальцова.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев сомневается, что дело Кудряшова передадут в Чечню, как и дело Никиты Журавеля о сожжении Корана, хотя исключать ничего нельзя. "Всё же дело должно расследоваться и передаваться в суд по месту совершения преступления", - сказал он.

В сравнении с делом Кудряшова дело о сожжении Корана более резонансное. "В этом деле Журавель нанёс явно оскорбление всем мусульманам и Кадыров выступил как бы в защиту ислама. Что касается памятника Ахмату Кадырову, то здесь оскорбление нанесено самой семье. Но есть нюанс, ранее подброс свиной головы к монументу заявлялся как протест против строительства мечети в Бутово. Тогда это тоже может стать резонансным", - указал Титиев.

При этом он отметил, что отбывать наказание в колониях Чечни будет более легко. "В зонах Чечни сейчас в большей степени сейчас соблюдаются правила и законы, чем в зонах других регионов", - считает Титиев.

По информации телеграм-канала Baza, Кудряшов рассказал силовикам, что положил голову животного к памятнику после новостей о планах строительства новой мечети на улице Ахмата Кадырова в Москве. Кроме того, он отправлял в разные чаты сообщения с призывом закопать голову свиньи на месте предполагаемого строительства мечети.

"Кавказский узел" писал, что голова мертвого животного у памятника мусульманину может быть расценена как оскорбление чувств верующих, безотносительно к личности Ахмата Кадырова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Квалификация деяния молодого человека, задержанного в связи с публикацией видео о свиной голове у памятника Ахмату Кадырову в Москве, зависит от позиции следствия, считает адвокат.

Напомним, 2 ноября суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий 1 и в хулиганстве 2 . 13 октября в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было.

19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, он "по заданию СБУ" поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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