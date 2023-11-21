Пикетчики сравнили реакцию махачкалинцев на акции в поддержку Гаджиева и палестинцев

21 ноября 2023, 01:44

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События в секторе Газа на некоторое время отвлекли махачкалинцев от приговора журналисту Абдулмумину Гаджиеву, акция в поддержку палестинцев вызывает больше откликов, но и несправедливость в отношении Гаджиева не перестает возмущать людей, отметили участники одиночных пикетов Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 20 ноября акции в защиту Гаджиева и в поддержку жителей Палестины провели журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов. Еще одну акцию солидарности с палестинцами провел местный житель.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Несмотря на сохраняющийся интерес махачкалинцев к одиночной акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева, акция в поддержку Палестины, судя по количеству реакций, значительно популярнее среди прохожих, рассказал 20 ноября корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов.

"Реакций на плакат Абдулмумина меньше, гораздо меньше, чем на тему Палестины, но они все равно есть", - сказал Юсупов, который провел одиночную акцию в поддержку Гаджиева.

По его словам, многие люди сигналили, фотографировали и показывали руками знаки поддержки в адрес Гаджиева.

Юсупов считает, что, несмотря на большое количество международных и локальных событий, перебить интерес к уголовному делу невозможно, так как те люди, которые с самого начала следили за делом Гаджиева, продолжают это делать вне зависимости от новостной повестки. По его мнению, те, кто интересуется новостями, считают, что озвученный приговор - это лишь этап суда, и впереди ждёт апелляционная и кассационная инстанции. "Многие знакомые Абдулмумина надеются или даже твердо убеждены в том, что он выйдет намного раньше, чем этот огромный срок", - отметил журналист.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста важны и для самого Гаджиева, и для общества, так как не дают забыть об этом уголовном деле, добавил он.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что большое количество прохожих реагировало на его одиночную акцию в поддержку жителей Палестины. "Могу сказать, что очень много сигналили, очень много было слов поддержки", - сказал он.

Магомедов назвал "вполне естественным" то, что палестинская информационная повестка в обществе информационно перебивает повестку Абдулмумина Гаджиева. "Здесь (в Палестине) боль, страдания женщин, детей, стариков, многих тысяч людей, поэтому понятно, что тема Газы перебивает тематику Абдулмумина Гаджиева", - отметил журналист.

Он считает, что палестинцев и Гаджиева объединяет понятие "несправедливость". "Когда люди видят плакаты в поддержку Абдулмумина Гаджиева, когда люди видят плакаты в поддержку Газы - они видят, что и там, и там есть несправедливость, которая требует своего оперативного решения", - пояснил журналист.

По словам Магомедова, люди не забывают о ситуации с Гаджиевым. Одиночные пикеты в его поддержку являются в первую очередь напоминанием обществу о том, что несправедливость, приключившаяся с Гаджиевым, "может приключиться с каждым из нас".

Друг Гаджиева Саид считает, что международные события и иные события перебивают информационную повестку с Гаджиевым. В частности, украинские события и ситуация в Палестине отодвинула дело Абдулмумина Гаджиева с первых позиций. "Это все проходит в таком формате, что, конечно же, у людей повышенный интерес к этой повестке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еженедельные одиночные пикеты являются напоминанием обществу о деле Абдулмумина Гаджиева, считает Саид. "Нужно напоминать о деле Абдулмумина, и в этом очень помогают одиночные пикеты", - отметил Саид. Махачкалинец уточнил, что только некоторые СМИ освещают данные еженедельные пикеты. При этом серьезный пересмотр ранее озвученных сроков ожидать не стоит ни в апелляционной, ни в кассационной инстанции, считает друг Гаджиева.

Друг Гаджиева Ислам считает, что об уголовном деле Гаджиева люди начинают забывать, а активная международная повестка переключает интерес людей на другие события. "Сейчас палестинский вопрос ключевой, тем более в мусульманской республике - и это нормально", - сказал он корреспонденту.

Друг Гаджиева уверен, что после прекращения обострения событий в Палестине многие из дагестанцев вернутся к обсуждению реальной повестки, где, среди прочих, и дело Гаджиева. "Они стабильно начнут интересоваться делом Мумина после того, как там (в Палестине) все утихомирится", - пояснил Ислам.

Друзья и коллеги Гаджиева, которые с самого начала интересуются его делом, продолжают следить за развитием событий вокруг уголовного дела. "Все, кто первоначально начал интересоваться, сегодня тоже спрашивают о том, какие надежды на пересмотр в апелляции или в кассации", - отметил Ислам.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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