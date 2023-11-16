Human Rights Watch раскритиковала снисходительность властей к участникам антисемитских акций на Кавказе

16 ноября 2023, 01:41

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Российские власти не признали антисемитский характер беспорядков в аэропорту Махачкалы и поджог строящегося еврейского культурного центра в Нальчике, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии рейса из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских, уголовное дело по этому поводу передано московским следователям. К 13 ноября в суды Дагестана поступили 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций в связи с этими беспорядками. Несколько молодых людей арестованы по уголовной статье о массовых беспорядках, но они не признают вину.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Human Rights Watch считает неадекватной реакцию российских властей на антисемистские акции в республиках Северного Кавказа, сопровождавшиеся насилием, сообщило 15 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

В заявлении организации отмечается, что к участникам погрома в аэропорту Махачкалы и других антиизраильских акций, - таких как поджог строящегося культурного центра в Нальчике и сход у гостиницы в Хасавюрте, - власти отнеслись очевидно иначе, чем к участникам мирных политических акций протеста.

При этом власти не предпринимают попыток пресечь ксенофобию. обратили внимание правозащитники. "По факту беспорядков в аэропорту возбуждено уголовное дело, относительно расследования других эпизодов ясности нет", - говорится в заявлении на сайте Human Rights Watch.

Как минимум на двух митингах кавказских сторонников Палестины звучали антисемитские высказывания: так, участники акции в Карачаево-Черкесии заявляли перед камерой, что не хотят жить «по соседству с евреями». Главный раввин Дербента Овадья Исаков отметил, что местная еврейская община, - самая крупная в Дагестане, - напугана всплеском антисемитизма. Местные иудеи, по словам раввина, всерьез опасаются за свою безопасность. Федеральные власти обязаны начать расследование по факту возбуждения розни, настаивают правозащитники.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

"Российские власти не признали эти инциденты антисемитскими, не заявили об антисемитизме и не предприняли шагов, чтобы повысить безопасность евреев, живущих в регионе. Хотя полиция произвела аресты в связи с инцидентом в аэропорту и расследование продолжается, важно расследовать другие случаи и привлечь виновных к ответственности", – подчеркнул директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в начале октября. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

После антисемитских выступлений на Северном Кавказе Совет национальной безопасности и МИД Израиля рекомендовали гражданам страны избегать поездок на юг России. Москва расценивает эту рекомендацию как антироссийский шаг, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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