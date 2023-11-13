Состояние автомобильного моста в Махачкале дало повод для критики властей

13 ноября 2023, 07:47

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Автомобильный мост на улице Камаева в Махачкале находится в ветхом состоянии. Водители по нему ездят, разбивая колеса о выбоину, образовавшуюся на стыке пролетов, рассказал в соцсети местный житель. Комментаторы раскритиковали чиновников и призвали их принять меры, пока состояние моста не привело к трагедии.

Видео, на котором местный житель пожаловался на состояние моста на улице Камаева в Махачкале, было опубликовано 12 ноября в Instagram-паблике* tut.dagestan.

"Кировская администрация куда смотрит? Смотрите вот здесь какая яма на мосту. Колеса рвет. Куда смотрит администрация? Вот так и портятся колеса", – сказал автор ролика.

При этом он снимает на видео стык пролетов моста. В этом месте асфальтовое покрытие разрушилось и образовалась щель в несколько десятков сантиметров. Автомобили проезжают по этой щели, ударяясь колесами о железные уголки.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны 1,7 миллиона пользователей, на 07.45 мск набрал 2080 просмотров и 172 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Мне стыдно за главу Дагестана", – заявил mutsaev.s.

"Мне стыдно что у нас такие дороги и такая власть, которой абсолютно все равно на это", – написал ibnmariamm.

"За состояние этого моста вам не стыдно уважаемый глава Дагестана?" – спросил tima_ibrahimovic85.

"За это им не стыдно. Они заняты другим", – считает hadya_mm.

"Ладно колёса, а если не выдержит и провалится этот мост с машинами?" – задался вопросом пользователь bodo.obod.

"Спасибо этому человеку, который не поленился и сделал видеосъёмку. Мост упадёт тогда только возьмутся за проблему", – предположил пользователь raya05dag.

"Каждый раз проезжаю там и боюсь этой ямы. Пока мост не рухнет никто не отреагирует", – высказала схожее мнение", – elza_1111111_.

"А где те налоги, которые с вас собираются?" – поинтересовался пользователь sh.rakhmat1962.

"Аварийная ситуация. Почему не следят за этим?" – спросила dr.effendieva.

"Уже несколько месяцев такое состояние моста. Очень страшно проезжать", – отметила alenka_de.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой. В частности, 7 ноября жители Дагестанских Огней пожаловались, что были вынуждены самостоятельно провести работы по ремонту участка канализации из-за отсутствия реакции чиновников на их обращения. Пользователи соцсети раскритиковали власти за равнодушие к проблемам горожан.

16 октября власти Дагестана признали проблемы развития горных сел. В селах, расположенных в горных районах Дагестана, остаются актуальными проблемы с газификацией, строительством дорог, нехваткой школ и детсадов, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

7 октября в соцсетях распространились жалоба жителей села Заната в Шамильском районе, что их дети более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что некоторое время назад власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованием безопасности.

28 июня в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Меликов во время встречи с ним назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

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