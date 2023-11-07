Жители Дагогней самостоятельно чинят канализацию из-за бездействия властей

07 ноября 2023, 08:27

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Жители Дагестанских Огней самостоятельно провели работы по ремонту участка канализации из-за отсутствия реакции чиновников на их обращения. Пользователи соцсети раскритиковали власти за равнодушие к проблемам горожан.

Видео, на котором жители Дагестанских Огней самостоятельно ремонтируют канализацию, было опубликовано 6 ноября в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах ролика показан экскаватор, который ведет работы по очистке канавы.

"Мы собрали с жителей трех улиц деньги, по 300 рублей, чтобы использовать эту сумму для жителей этих улиц. Хотя эту работу [по очиске канавы] должна была провести городская администрация. Вот она ни разу здесь никаких очистных работ не проводила", – сказал автор ролика.

Эта запись в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 58 тысяч пользователей, на 08.25 мск набрала 16 отметок с реакцией пользователей и 14 комментариев. Их авторы раскритиковали власти.

"В Дагестанских Огнях с 90-х годов сами все делают. И свет тянут, и дороги, и газ за свой счет. Люди хотят в комфорте жить, а власти ничего не делают", – написал Стас Стасов.

"При этом не забывают платить налоги", – отметил Осман Касимов.

"Конечно, у нас нет главы республики", – сыронизировал Надир Новрузов.

"Главе Дагестана не стыдно, интересно?" – спросил Гусейн Мунгиев.

"Как же стыдно что власти республики и власти города не могут обеспечить города элементарными коммуникациями", – заявил пользователь Кофе Короля.

"Мы тоже за свой счет сделали канализацию. Вызывали трактор и прокладывали огромные трубы, чтобы врезаться в центральную линию. Все мы так – пока сами не сделаем никто из администрации не придет", – написал Мурад Курбанмагомедов, не уточнив о каком населенном пункте идет речь.

На 08.25 мск на сайте администрации Дагестанских Огней нет комментариев относительно жалобы местных жителей на то, что они вынуждены самостоятельно ремонтировать канализацию.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой. В частности, 6 ноября жители поселка Нефтекачка в Махачкале записали видеообращение к властям Дагестана, в котором пожаловались, что более 10 лет добиваются строительства детской площадки. Участок земли передается из одних частных рук в другие, а дети в поселке из-за отсутствия детской площадки играют на дороге, пожаловались они.

26 августа жители села Хушет завершили строительство дороги к селу. 16 января 2022 года широкий резонанс получил случай, когда из-за отсутствия дороги жителям Хушета пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи соусети возмутились равнодушием чиновников к проблемам сельчан.

2 июля в ответ на жалобу жителей Махачкалы на неработающие ливневки глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поручил мэрии Махачкалы изучить эту проблему. При этом ранее, 28 июня, в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Меликов во время встречи с ним назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

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