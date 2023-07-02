Меликов назвал проблему с инфраструктурой причиной подтоплений в Махачкале

02 июля 2023, 07:01

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Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на жалобу махачкалинцев на неработающие ливневки рапортовал, что поручил мэрии Махачкалы изучить эту проблему. Улицы города во время дождя оказываются подтопленными из-за длительного игнорирования властями проблемы с инфраструктурой, заявил он.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 1 июля в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой о содействии в решении проблемы с неработающими ливневками. Они пожаловались, что несмотря на то, что эта проблема актуальна уже длительное время, чиновники не решают ее.

Сергей Меликов отреагировал на жалобу жителей Махачкалы на проблему с неработающими ливневками. "Увидел обращение жителей улицы Бейбулатова, которую затопило после ливня. <…> Относительно участков вроде улицы Бейбулатова, где проблемы с ливневкой возникают постоянно, жду от мэрии конкретных предложений. Нужен системный подход, чтобы устранить причину, а не справляться с последствиями", – написал глава Дагестана 1 июня в своем Telegram-канале.

В Махачкале с последствиями непогоды справляться сложно из-за того, что в городе инфраструктурные проблемы не решались длительное время и копились, добавил глава Дагестана.

Эта запись в Telegram-канале Сергея Меликова, на который подписаны более 21,2 тысячи пользователей, на 07.00 мск 2 июля набрала 14,6 тысячи просмотров и 213 отметок "нравится". Комментарии к публикации отключены.

Напомним, 28 июня в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Во время встречи с ним Сергей Меликов назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

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