Махачкалинцы попросили Меликова решить проблему с ливневками

01 июля 2023, 10:39

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Улицы Махачкалы постоянно подтапливает во время дождей, а чиновники не решают проблему с неработающими ливневками, пожаловались местные жители в соцсети. Они попросили главу Дагестана Сергея Меликова разобраться в ситуации.

Как сообщал "Кавказский узел", в Махачкале проблема с ливневками остается актуальной уже длительное время. Жители неоднократно требовали от властей решить ее. Так, в конце октября 2021 года улицы города оказались вновь подтоплены из-за сильных ливней и проблем с ливневой канализацией. Мэрия тогда подтопления объяснила тем, что ливнеприемники не справляются со сточными водами во время осадков, и что нужна реконструкция всей системы ливнеотвода.

30 июня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на кадрах которого показана подтопленная улица в Махачкале. По ней едут машины, уровень воды достигает их днища.

"Просим от лица всех соседей [главу Дагестана ] Сергея Алимовича [Меликова] решить эту проблему. Чтобы разобрались. Например, я сейчас хочу поехать в аптеку, дома пожилые люди и нужно покупать лекарства. Скорая помощь не может подъехать. Я уже пять лет тут живу… <…> Надеюсь Сергей Алимович услышит нашу просьбу" – сказал на видео местный житель.

"Я уже 15 лет тут живу, и все 15 лет тут все это происходит. Ничего не меняли и ничего не делали", – сказал еще один местный житель.

"В подъезд иногда даже вода заходит", – подчеркнул другой местный житель.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 172 тысяч пользователей, на 10.30 мск 1 июня набрал 66 отметок "нравится" и 30 комментариев. Большая часть их авторов указала на бессистемную застройку и неработающие ливневки.

"Это вечная проблема в Махачкале, после каждого дождя потопы, но нашим чиновникам это не объяснишь", – считает Халид Исмаилов.

"Если бы нужно было, они давно сделали бы. Им все равно на благоустройство и состояние улиц. Сколько таких улиц и все и про все знают. Как ветер, так проблемы с электроэнергией, а как дожди – паводки и так далее", – написал Магомед Курахов.

"Вся вина на службах города. Почему у нас разрешение дают строить? Землю продают в городе. Все всё прекрасно знают", – отметил Timur Aliev.

"21-й век, а ливневок нет", – подчеркнул Эфенди Магомедов.

"Город не приспособлен к обычным погодным явлениям", – считает Анна Тихомирова.

"Каждый год одно и то же после обильного дождя", – посетовала Missis Magomedova.

"Первый раз что ли? Пора уже привыкнуть. Всю жизнь топит", – высказал схожее мнение пользователь Zvezda Sultan.

"Вот было бы смешно, если Путин застал такую Махачкалу", – сыронизировал Adam.

Напомним, 28 июня источники рассказали, что в Дербент приехал президент России Владимир Путин. Позже стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с Путиным назвал главной проблемой республики развитие инфраструктуры.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность, температура воздуха +26 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 2 июня ожидается умеренный дождь, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду, температура воздуха – до +19 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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