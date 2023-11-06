Махачкалинцы потребовали выделить землю под детскую площадку

06 ноября 2023, 08:33

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Жители поселка Нефтекачка в Махачкале записали видеообращение к властям Дагестана, в котором пожаловались, что более 10 лет добиваются строительства детской площадки. Участок земли передается из одних частных рук в другие, а дети в поселке из-за отсутствия детской площадки играют на дороге, пожаловались махачкалинцы.

Ролик на котором жители поселка Нефтекачка Кировского района Махачкалы пожаловались на проблему с детской площадкой, был опубликован сегодня ночью в Instagram-паблике* moy.daghestan.

На видео показана местная жительница, стоящая на фоне земельного участка, на котором выкопаны траншеи для заливки фундамента. Она зачитывает с листка обращение жителей к властям. Женщина отметила, что местные жители борются за то, чтобы на этом участке была обустроена детская площадка, уже более 10 лет.

"У нас проживает почти полторы тысячи человек, из них 400 детей дошкольного и школьного возраста. И в таком большом поселке нет ни одной детской площадки. Наши дети все лето и на каникулах играют на проезжей части дороги, так как негде им играть", – сказала она.

В поселке есть всего один земельный участок, на котором можно было бы построить детскую площадку, но в течение 10 лет его постоянно перепродают, так как жители борются за него. На сегодня на этом участке идет строительство дома, отметила жительница поселка.

"Дело в том, что, если он построит дом, он перекрывает подъезд и подход к дому двухэтажному. Уже нет свободной земли, и все смотрят на этот участок", – подчеркнула она.

"Пожалуйста, помогите нам и нашим детям узаконить [этот участок] для строительства детской площадки", – сказала жительница поселка Нефтекачка.

Местные жители написали обращения главе Кировского района Махачкалы, мэру Махачкалы и прокурору Дагестана, уточнила она.

На 08.30 мск на сайте мэрии Махачкалы нет комментариев относительно жалобы жителей поселка Нефтекачка на проблему с детской площадкой.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Махачкалы неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой, в том числе – на неисправные ливневки.

В ответ на жалобу махачкалинцев на неработающие ливневки глава Дагестана Сергей Меликов рапортовал, что поручил мэрии Махачкалы изучить эту проблему. При этом ранее, 28 июня, в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Во время встречи с ним Меликов назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

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