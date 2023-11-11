Аналитики поспорили о связи нападений на оппозиционеров с выборами в Грузии

11 ноября 2023, 22:30

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Нападения на представителей "Единого национального движения" могут быть элементом запугивания оппозиции правящей партией, давление на оппозицию усиливается перед выборами, предположили грузинские аналитики. Заявления о том, что за нападениями стоит "Грузинская мечта" бездоказательны, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября получил огнестрельное ранение активист от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гумбат Джалилов. В партии заявили о политическом характере конфликта, в преступлении заподозрен активист от провластной "Грузинской мечты". 1 ноября неизвестные обстреляли машину бывшего мэра Дманиси Георгия Татуашвили, одна из пуль застряла в водительском сиденье, но сам политик не пострадал. Татуашвили связал покушение со своей политической деятельностью.

Георгий Татуашвили был мэром Дманиси с 2017 по 2021 год. До 2020 года он был членом "Грузинской мечты", но в 2020 году его исключили из партии. В октябре 2021 года Татуашвили снова баллотировался в мэры Дманиси, на этот раз от "Единого национального движения", но проиграл.

Бывший мэр Дманиси Георгий Татуашвили в интервью "Мтавари архи" связал покушение с началом предвыборной кампании. "Предвыборная кампания началась раньше и процесс тоже, чтобы мы сильно не кричали в 2024 году. Предполагаю, что в следующем году будет очень много насилия", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Нападения на представителей оппозиции носят системный характер, чаще всего они происходят во время выборов. Не исключено, что они инициированы правящей партией, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

"Сможет ли "Грузинская мечта" достичь желаемого и снизить активность оппозиции, зависит от региона и личности кандидата, баллотирующегося на выборах, также <от того>, есть резонанс или нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Утиашвили добавил, что во время выборов на попытки силового воздействия на оппозицию внимательно следят представители стран Запада.

Нападения стали элементов давления на оппозицию, отметил руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Он добавил, что также давление на оппозиционеров происходит посредством соцсетей и телефонной связи.

""Грузинская мечта" осуществляет давление на инакомыслящих и не только на оппозиционеров, но и представителей гражданского общества. Это происходит не только перед выборами - носит постоянный характер и усиливается перед выборами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году. В июле партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам. Своей целью оппозиционеры назвали победу над "Грузинской мечтой".

В Грузии ведется много разговоров о силовых методах воздействия на оппонентов, затем это попадает в отчеты наблюдателей за выборами, отметил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Однако в подобных отчетах почему-то отсутствуют конкретные факты и всегда говорят о возможном силовом давлении и о возможном запугивании. Когда оперируют такими фразами, то всегда нужны твердые доказательства, что за этим стояла правящая партия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анджапаридзе полагает, что даже в тех случаях, когда суд установил виновность представителей правящей партии, есть вероятность того, что в партии кто-то перестарался, подобные инциденты могли произойти по личной инициативе. По его мнению, использование силовых методов в политической борьбе не носит системный характер.

"Кавказский узел" и ранее писал о случаях нападения на членов и активистов "Единого национального движения". 31 октября в городском совете Гардабани после словесной перепалки был избит депутат от оппозиционной партии Акиф Исмаилов. По словам председателя партии, инцидент произошел из-за того, что Исмаилов выступил против отчуждения территории школы.

22 сентября в Тбилиси произошло нападение на депутата горсовета от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгверадзе, когда он возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напало около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе. На следующий день были задержаны шесть человек по делу об избиении, они оставлены под стражей.

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