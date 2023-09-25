Шесть человек оставлены под арестом по делу об избиении депутата в Грузии

25 сентября 2023, 18:55

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Суд в Тбилиси оставил под стражей шестерых обвиняемых в избиении оппозиционного депутата горсовета Ираклия Эдзгерадзе и его спутников.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября МВД сообщило, что шесть человек задержаны по делу об избиении депутата Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Соратники Эдзгерадзе призвали найти и организаторов нападения.

Нападение на депутата горсовета Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгерадзе произошло 22 сентября, когда депутат возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напало около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе.

Тбилисский горсуд сегодня оставил под стражей всех шестерых обвиняемых в нападении на депутата в Глдани. В суде были допрошены потерпевшие Джаба Зараспашвили и Дато Данелия. Обвиняемые также присутствовали в суде, но Данелия сказала, что не смогла опознать никого из них, передал телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Среди задержанных – госслужащий Тато Хундадзе. Его адвокат заявил, что не согласен с обвинениями подзащитному.

По данным прокуратуры, некоторые из обвиняемых собирались скрыться, и их задержали при пересечении границы. Адвокаты возразили, что информация неточна, поскольку задержанные запланировали поездки за границу до нападения.

"В деле представлен ряд прямых или косвенных доказательств, которые однозначно подтверждают факт совершения ими [подсудимыми] насилия", - сказал прокурор в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Всем шестерым предъявлены обвинения по статье 126 (1) УК Грузии (групповое насилие в отношении двух и более лиц), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

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