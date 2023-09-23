Шесть человек задержаны в Тбилиси по делу об избиении депутата

23 сентября 2023, 18:40

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Задержаны шесть обвиняемых в избиении оппозиционного депутата горсовета Тбилиси Ираклия Эдзгерадзе и его спутников, сообщила полиция. Соратники Эдзгерадзе призвали найти и организаторов нападения.

Как писал "Кавказский узел", полиция возбудила уголовное дело о групповом избиении в тбилисском районе Глдани депутата горсовета от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Расследование начато по статье 126 (1) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Нападение произошло, когда Ираклий Эдзгерадзе возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напали около 20 человек. Инциденту предшествовали 22 сентября споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе.

По обвинению в нападении на депутата и его спутников задержаны шесть человек, сообщило МВД Грузии. "Обвиняемые нанесли телесные повреждения одному из членов Тбилисского городского совета и его спутникам в Глдани 22 сентября, после чего скрылись с места происшествия. Задержанные: Э.К. (1988 г.р.), Т.Х. ( 1996 г.р.), Г.К. (1988 г.р.), Л.А. (1989 г.р.), M.A. (1997 г.р.) и Б.A. (1994 г.р.)", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Три соратника депутата были задержаны из-за стычки с полицейскими, прибывшими на место избиения, сообщило ранее МВД. Задержанные – члены ЕНД Никанор (Ника) Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа, которые после инцидента пришли в дом Эдзгверадзе, сообщил телеканал "Формула".

Представитель Народного защитника Грузии встретился с тремя оппозиционерами, задержанными ранее в Глдани. "Один из задержанных, Никанор Мелия, рассказал о факте словесных и физических оскорблений со стороны сотрудников полиции. Управление Народного защитника незамедлительно проинформировало Специальную следственную службу о предполагаемом жестоком обращении и ожидает быстрого и эффективного реагирования", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Oппозиционные депутаты горсовета требуют наказания участников и организаторов нападения в Глдани, сообщил на брифинге член «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе.

"У нас есть вопросы к депутатам «Грузинской мечты», потому что это [избиение] было продолжением инцидента, который начался в горсовете... Поэтому мы требуем наказать не только исполнителей, причастных к этой групповой атаке, но и всех организаторов", - привел слова Надирадзе телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

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