Оппозиционный депутат избит в Тбилиси

23 сентября 2023, 12:54

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Полиция начала расследование нападения на оппозиционного депутата горсовета Тбилиси Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Три соратника депутата задержаны из-за конфликта с полицейскими, прибывшими на место избиения, сообщило МВД.

Начато расследование по статье 126 (1) Уголовного кодекса Грузии о групповом насилии в связи с сообщением о нападении в тбилисском районе Глдани на депутата горсовета и его спутников, сообщило сегодня МВД Грузии.

Согласно сообщению ведомства, прибывших на место полицейских встретили люди, имеющие различные травмы, в том числе ушибы. "Указанные лица были переведены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Вскоре после инцидента в Глдани собрались друзья и соратники пострадавших, которые "препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои служебные обязанности, словесно оскорбляли их и оказывали им сопротивление", сообщило МВД. "Полиция задержала трех человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В результате противостояния сотрудники полиции имеют различные травмы на теле. Начато расследование по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, связанной с нападением на сотрудника полиции во время исполнения служебных мероприятий", - говорится в сообщении.

Групповое нападение на депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгерадзе произошло, когда депутат возвращался домой. Нападению предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Котэ Зарнадзе.

Во время нападения с Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напали около 20 человек. В свою очередь Котэ Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Задержанные полицией – члены ЕНД Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа, которые после инцидента пришли в дом Эдзгверадзе, сообщил телеканал.

Напомним, 3 сентября члены "Единого национального движения" также подверглись нападению, когда раздавали жителям поселка Чохатаури листовки против передачи местного сквера под застройку. В нападении участвовали 10-15 человек, рассказали оппозиционеры. 4 сентября полиция отчиталась о задержании четырех подозреваемых.

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