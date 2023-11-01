01 ноября 2023, 06:35

Грузинская оппозиционная партия заявила об избиении депутата

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После словесной перепалки в горсовете Гардабани были избит депутат от "Единого национального движения" Акиф Исмаилов. Он госпитализирован. По словам председателя партии, инцидент произошел из-за того, что Исмаилов выступил против отчуждения территории школы.

В городском совете города Гардабани, расположенного в Квемо-Картли 31 октября произошла перепалка, перешедшая в драку. По данным "Единого национального движения", получил травмы член партии Акиф Исмаилов, которого доставили в больницу Рустави.

По словам председателя "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, инцидент произошел из-за того, что Исмаилов выступил против отчуждения территории школы и обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в совершении незаконных сделок. «Часть школьной территории была отчуждена, наши члены городского совета вместе с жителями протестовали. Поэтому они подверглись нападению и физическому насилию со стороны членов горсовета», - приводит его слова "Мтавари Архи".

В больнице Рустави журналистам "Рустави 2" сообщили, что Исмаилов был госпитализирован с травмой головы и глаза. «Пациента привезла бригада скорой помощи. На момент прибытия в больницу были травмы головы и области глаз, он остается под наблюдением в отделении", - сказал врач.

Заместитель председателя фракции «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Камран Бабаев заявил "Рустави2", что никакого избиения депутата Исмаилова не было.

"Кавказский узел" писал, что члены оппозиционного "Единого национального движения" и ранее жаловались на избиения. 22 сентября в Тбилиси произошло нападение на депутата горсовета от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгерадзе, когда он возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напало около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе. На следующий день были задержаны шесть человек по делу об избиении, они оставлены под стражей.

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Примечание:

"Журналисты оппозиционного телеканала подверглись нападению в Грузии", "Полиция подала иск к адвокату после акции протеста в Тбилиси", "Леван Хабеишвили обвинил сторонников "Грузинской мечты" в нападении".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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