Активист от "Единого национального движения" ранен в Марнеули

05 ноября 2023, 02:37

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Огнестрельное ранение получил активист от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гумбат Джалилов. В преступлении обвиняется активист от провластной "Грузинской мечты".

В селе Даштапа в Марнеули 3 ноября был ранен активист "Единого национального движения" Гумбат Джалилов. Он получил огнестрельное ранение в ногу и был госпитализирован.

По подозрению в совершении преступления арестован активист "Грузинской мечты" Асим Гулиев.

Родственник раненого Ильгар Алиев рассказал "Мтавари Архи", что его двоюродный брат Гумбат Джалилов торговал фруктами на обочине дороги, когда к нему подошел подозреваемый и выстрелил из винтовки. Выстрелить второй раз ему не позволили прохожие. По его словам, мужчины поссорились во время выборов в 2020 году. «Гулиев помогал «Грузинской мечте», а Гумбат Джалилов - оппозиции. И, как я слышал, противостояние было продолжением конфликта», - рассказал Алиев.

Председатель Марнеульской районной организации «Единого национального движения» Азад Кызымов также заявил о политических мотивах нападения. «Инцидент является продолжением полемики, которая имела место во время выборов 2020 года. Джалилов уличил активиста «Грузинской мечты» в фальсификации, что привело к противостоянию между ними, которое, похоже, продолжается до сих пор», - приводит издание его слова.

"Кавказский узел" и ранее писал о случаях нападения на членов и активистов "Единого национального движения". 31 октября в городском совете Гардабани после словесной перепалки был избит депутат от оппозиционной партии Акиф Исмаилов. По словам председателя партии, инцидент произошел из-за того, что Исмаилов выступил против отчуждения территории школы.

22 сентября в Тбилиси произошло нападение на депутата горсовета от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгверадзе, когда он возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напало около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе. На следующий день были задержаны шесть человек по делу об избиении, они оставлены под стражей.

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