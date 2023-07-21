Две оппозиционные партии Грузии заявили о предвыборном объединении

21 июля 2023, 02:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Партии «Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам 2024 года. Своей целью оппозиционеры назвали победу над «Грузинской мечтой».

Как писал "Кавказский узел", парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году. Новые правила избрания главы Центризбиркома Грузии, которые парламент провел, преодолев вето президента, призваны поставить во главе структуры лояльного "Грузинской мечте" кандидата, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Две крупнейшие оппозиционные партии Грузии объявили о создании объединенной "Платформы победы" в преддверии выборов 2024 года. "Люди говорят только об одном: победить партию "Грузинская мечта" можно только единством. Вместе со «Стратегией Агмашенебели» у нас будет общая стратегия по разгрому партии Бидзины Иванишвили", - заявил на брифинге 20 июля лидер ЕНД Леван Хабеишвили.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе отметил, что две политические силы планируют совместно сформулировать план действий на выборах 2024 года. Хабеишвили добавил, что они "открыты для сотрудничества" с другими оппозиционными партиями.

Партии "Лело", "Гирчи" и партия "За Грузию" Георгия Гахария категорически отвергли возможность ассоциации с "Единым национальным движением".

«Наша цель - создание альтернативного политического центра. «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта» не могут быть альтернативой, потому что эти две большие партии являются двумя полюсами поляризации», - заявил генеральный секретарь "Лело" Ираклий Купрадзе в эфире "Мтавари архи".

«Они делают вид, что дверь открыта для всех, на самом деле это ложь. Они сами знают, что «Гирчи» не придет. Я думаю, что это [объединение] - повторение того, что уже было во время президентских выборов [в 2018 году], но если Георгий Вашадзе был главой президентской кампании, то сейчас я думаю, что он лидер [объединения с ЕНД]», - цитирует слова представителя «Гирчи» Цотне Коберидзе Netgazeti.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.