21 июля 2023, 02:20

Две оппозиционные партии Грузии заявили о предвыборном объединении

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Партии «Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам 2024 года. Своей целью оппозиционеры назвали победу над «Грузинской мечтой». 

Как писал "Кавказский узел", парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году.  Новые правила избрания главы Центризбиркома Грузии, которые парламент провел, преодолев вето президента, призваны поставить во главе структуры лояльного "Грузинской мечте" кандидата, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Две крупнейшие оппозиционные партии Грузии объявили о создании объединенной "Платформы победы" в преддверии выборов 2024 года. "Люди говорят только об одном: победить  партию "Грузинская мечта" можно только единством. Вместе со «Стратегией Агмашенебели» у нас будет общая стратегия по разгрому партии Бидзины Иванишвили", - заявил на брифинге 20 июля лидер ЕНД Леван Хабеишвили.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе отметил, что две политические силы планируют совместно сформулировать план действий на выборах 2024 года. Хабеишвили добавил, что они "открыты для сотрудничества" с другими оппозиционными партиями.

Партии "Лело", "Гирчи" и партия "За Грузию" Георгия Гахария категорически отвергли возможность ассоциации с "Единым национальным движением".

«Наша цель - создание альтернативного политического центра. «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта» не могут быть альтернативой, потому что эти две большие партии являются двумя полюсами поляризации», - заявил генеральный секретарь "Лело" Ираклий Купрадзе в эфире "Мтавари архи".

«Они делают вид, что дверь открыта для всех, на самом деле это ложь. Они сами знают, что «Гирчи» не придет. Я думаю, что это [объединение] - повторение того, что уже было во время президентских выборов [в 2018 году], но если Георгий Вашадзе был главой президентской кампании, то сейчас я думаю, что он лидер [объединения с ЕНД]», - цитирует слова представителя «Гирчи» Цотне Коберидзе Netgazeti.

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Примечание:

"Оппозиционеры сочли заслугой протестующих провал закона об иноагентах в Грузии", "Президент Грузии и оппозиция выступили против поправок в Избирательный кодекс*", "Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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