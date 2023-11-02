Георгий Татуашвили, фото: АПА

02 ноября 2023, 05:52

Бывший мэр Дманиси связал покушение с местью правящей партии

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Неизвестные обстреляли машину бывшего мэра Дманиси Георгия Татуашвили, одна из пуль застряла в водительском сиденье, но сам политик не пострадал. Татуашвили связал покушение со своей политической деятельностью. 

Георгий Татуашвили был мэром Дманиси с 2017 по 2021 год. До 2020 года он был членом "Грузинской мечты", но в 2020 году его исключили из партии. В октябре 2021 года Татуашвили снова баллотировался в мэры Дманиси, на этот раз от "Единого национального движения", но проиграл.

По словам Татуашвили, его автомобиль был обстрелян, когда он ехал из Дманиси в Тбилиси. Всего, по словам политика, в машину попало пять пуль. «На видеорегистраторе есть запись. У машины прострелены покрышки, в сидении водителя застряла пуля», - сказал он в эфире телекомпании "Формула". 

МВД Грузии сообщило, что инцидент расследуется по двум уголовным статьям - о порче чужого имущества и незаконном обороте оружия.

Лидер «Единого национального движения» Леван Хабеишвили утверждает, что за покушением на Татуашвили стоят представители правящей партии, - а именно "те же люди", что организовали насилие во время предвыборной кампании 2021 года, передает Netgazeti.

Сам Татуашвили 1 ноября дал показания в следственном ведомстве, после чего также заявил журналистам, что произошедшее стало "продолжением" событий двухлетней давности, когда агитаторы "Единого национального движения" подверглись нападению в Дманиси. 

По словам политика, пули в его автомобиль были выпущены из другой машины, которая преследовала его. "Я предоставил следствию исчерпывающую информацию о произошедшем, им осталось установить, кто были эти люди, кто был организатором", - заявил он в эфире "Мтавари Архи".

"Кавказский узел" писал, что 22 сентября 2021 года, в преддверии выборов, два активиста "Единого национального движения" (ЕНД) получили ножевые ранения во время агитации в Дманиси. Представители оппозиции возложили ответственность за нападение на правящую партию. Полиция задержала подозреваемого в нападении.

25 сентября того же года неизвестные обстреляли в Цагери машину кандидата в мэры этого города от партии "За Грузию" Бесо Бенделиани. Полиция и генпрокуратура никак не отреагировали на происшествие, заявили в партии.

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Примечание:

"Сотрудники горсовета Рустави пожаловались на давление из-за политических взглядов", "Участники беспорядков прорвали кордон полиции в Дманиси", "Наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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