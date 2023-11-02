Бывший мэр Дманиси связал покушение с местью правящей партии

02 ноября 2023, 05:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные обстреляли машину бывшего мэра Дманиси Георгия Татуашвили, одна из пуль застряла в водительском сиденье, но сам политик не пострадал. Татуашвили связал покушение со своей политической деятельностью.

Георгий Татуашвили был мэром Дманиси с 2017 по 2021 год. До 2020 года он был членом "Грузинской мечты", но в 2020 году его исключили из партии. В октябре 2021 года Татуашвили снова баллотировался в мэры Дманиси, на этот раз от "Единого национального движения", но проиграл.

По словам Татуашвили, его автомобиль был обстрелян, когда он ехал из Дманиси в Тбилиси. Всего, по словам политика, в машину попало пять пуль. «На видеорегистраторе есть запись. У машины прострелены покрышки, в сидении водителя застряла пуля», - сказал он в эфире телекомпании "Формула".

МВД Грузии сообщило, что инцидент расследуется по двум уголовным статьям - о порче чужого имущества и незаконном обороте оружия.

Лидер «Единого национального движения» Леван Хабеишвили утверждает, что за покушением на Татуашвили стоят представители правящей партии, - а именно "те же люди", что организовали насилие во время предвыборной кампании 2021 года, передает Netgazeti.

Сам Татуашвили 1 ноября дал показания в следственном ведомстве, после чего также заявил журналистам, что произошедшее стало "продолжением" событий двухлетней давности, когда агитаторы "Единого национального движения" подверглись нападению в Дманиси.

По словам политика, пули в его автомобиль были выпущены из другой машины, которая преследовала его. "Я предоставил следствию исчерпывающую информацию о произошедшем, им осталось установить, кто были эти люди, кто был организатором", - заявил он в эфире "Мтавари Архи".

"Кавказский узел" писал, что 22 сентября 2021 года, в преддверии выборов, два активиста "Единого национального движения" (ЕНД) получили ножевые ранения во время агитации в Дманиси. Представители оппозиции возложили ответственность за нападение на правящую партию. Полиция задержала подозреваемого в нападении.

25 сентября того же года неизвестные обстреляли в Цагери машину кандидата в мэры этого города от партии "За Грузию" Бесо Бенделиани. Полиция и генпрокуратура никак не отреагировали на происшествие, заявили в партии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.