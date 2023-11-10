10 ноября 2023, 04:24

Армянские оппозиционеры провели шествие против сдачи Карабаха

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Активисты молодежного крыла Республиканской партии Армении провели молчаливое шествие в Ереване в знак протеста против сдачи властями страны Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. 

"Кавказский узел" писал, что политическая обстановка в Армении обострилась после того, как Нагорный Карабах перешел в конце сентября под контроль Азербайджана. В частности, в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики.  "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Участники акции, состоявшейся днем 9 ноября, отправились от церкви Святой Анны в Ереване зданию Национального собрания Армении. Активисты несли в руках плакаты с надписью «Утраченная родина», картами, названиями районов и населенных пунктов Нагорного Карабаха. Эти плакаты после окончания шествия были прикреплены к воротам и забору здания парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам представителя РПА, анонс акции был опубликован с социальных сетях и к шествию присоединились около 300 человек. «Мероприятие также  приурочено к третьей годовщине подписания трехстороннего заявления, 9 ноября 2020 года, который положил начало процесса сдачи Нагорно-Карабахской республики», - добавил он.

Перед началом шествия организаторы зачитали заявление, в котором отмечалось, что «9 ноября - годовщина первого этапа фактической сдачи Арцаха (Нагорного Карабаха». «Злополучная 44-дневная война не только унесла жизни свыше 5000 молодых людей, но и положила начало процессу сдачи врагу армянского Арцаха. Инициируем молодежное молчаливое шествие в знак протеста против несправедливых и бесчеловечных действий против армянского Арцаха. Часть нашей Родины сдана с нарушениями всех международных норм и принципов, насильственными перемещениями и этническими чистками. Мир должен знать, что страница Арцаха не может и не должна считаться закрытой. В этом вопросе первое наше требование адресовано властям Армении. Не допустим, чтобы была закрыта страница  истории Арцаха», - говорилось в тексте.

Поскольку шествие было объявлено молчаливым, активисты во время марша от церкви до здания парламента не скандировали лозунгов, только демонстрировали плакаты. Полиция сопровождала шествие, активисты которого шли по проезжей части от улицы Абовяна до улицы Баграмяна.

Руководитель молодежного крыла РПА, глава оппозиционной фракции «Честь имею» в парламенте Армении Айк Мамиджанян заявил, что «объявленная властями повестка мира приносит только новые войны». «Не исключаю, что нашу страну ожидают новые потрясения и потери, поэтому, мы обязаны очистить ее от этих властей», - заявил политик. Он назвал 9 ноября «днем боли и незаживающей раны для каждого армянина», предположив, что «если эта боль перерастает в гнев, внутренние и внешние проблемы решатся».

Участница акции, студентка Нина Атаян уверена, что армянам «нельзя смиряться и нельзя забывать» об утрате Нагорного Карабаха.

«Я участвую в акции, так как считаю, что нельзя забывать Арцах, нельзя забывать ее историческую значимость и необходимо продолжать борьбу, чтобы наши соотечественники вернулись (домой). Необходимо бороться за Арцах, вернуть его и не допустить, чтобы действующие армянские власти продолжали сдавать армянские земли врагу», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". 

Карина Атаян из Степанакерта заявила, что «готова бороться за возвращение на родину». «Народ  Арцаха обманут и предан, мы пережили блокады, особенно тяжелые последние три голодных месяца. Мы готовы были (оставаться дома) и дальше, готовились к трудной зиме. Надеялись, что в скором времени, все трудности будут позади, так как мир должен был увидеть, на что мы готовы, чтоб жить в родном доме. Но была война, был адский переезд через Лачинский коридор несколько суток. Я видела как на этой дороге умирают люди, их тела перед моими глазами. Но и тогда я думала, что будет возвращение. А в Ереване я с каждым днем убеждаюсь, что власти Армении ничего не хотят делать, чтоб вернуть Арцах, и даже готовы на другие уступки», - сказала девушка.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" также писал, что Следком Армении сообщил о гибели в пути 64 жителей Нагорного Карабаха после того, как они покинули свои дома в результате военной эскалации 19-20 сентября. 42 человека считаются пропавшими без вести.

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Примечание:

"Власти Азербайджана провели парад в Карабахе", "Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев", "Карабахских беженцев удивило заявление об отсутствии у них гражданства Армении".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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