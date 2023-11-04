Антисемитские листовки замечены в Махачкале

04 ноября 2023, 22:42

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Жителей Махачкалы призывают отказаться от покупки израильских товаров и оказания услуг беженцам из Израиля, следует из листовок, фото которых опубликованы в Telegram-канале.

В Махачкале появились плакаты с обращениями к местным жителям по поводу палестино-израильского конфликта, сообщил житель города Telegram-каналу "7x7 - Горизонтальная Россия"*. По данным махачкалинца, одна из листовок появилась еще до беспорядков в аэропорту Махачкалы, другая была наклеена на стену зданию на этой неделе.

В листовке, которая появилось первой, дагестанцев призывают к молитве, сбору денег для палестинцев, а также отказаться от покупки израильских товаров.

Вторая листовка, фотография которой размещена в Telegram-канале, направлена против "еврейских беженцев", ее авторы призывают жителей не оказывать им услуги.

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где сделаны снимки листовок с антисемитскими призывами.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, установлены личности 20 активных участников беспорядков. К 3 ноября в суд поступило 56 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 49 делам уже были вынесены решения о наказании.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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