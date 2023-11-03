Еврейская община Грузии заявила об отсутствии антисемитизма в стране

03 ноября 2023, 21:57

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Акция в поддержку Палестины в Марнеули стала одним из немногих подобных выступлений и связана с недостаточной социально-культурной интеграцией местных жителей в грузинскую жизнь, полагает политолог. Представители еврейских общин сочли обстановку безопасной и заявили об отсутствии проявлений антисемитизма.

"Кавказский узел" писал, что 15 октября в Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля. На митинге у памятника Руставели собрались граждане Грузии и России. Акция, организованная молодежной группой STEP, собрала около 200 человек. 31 октября участники митинга в Марнеули поддержали Палестину, заявив, что молчание властей Грузии по поводу гибели мирных жителей является поддержкой действий Израиля, и прошли по городу с флагами Палестины.

Акция в Марнеули была единичной, считает ассоциированный профессор университета Европы (Грузия), бывший советник политического департамента Министерства иностранных дел Грузии, в прошлом лектор Босфорского университета (Стамбул) Георгий Мчедлишвили.

"Марнеули – это район, населенный азербайджанцами-мусульманами, часть которых даже не говорит по-грузински. Если политически и экономически район интегрирован в Грузию, то в социально-культурном смысле эта интеграция недостаточна,

отсюда и то, что они оказались захвачены этой волной. Хотя и там их было не очень много – около 100 человек. Для примера - есть Аджария с Батуми. Там население тоже мусульманское, но грузиноязычное, и такого барьера как с жителями Марнеули нет, и выступлений такого рода тоже. Кстати, интересно, что многие грузинские СМИ даже не обратили на нее внимания, как на маловажную", - отметил он.

По его словам, кроме этой акции единственным пропалестинской акцией была акция студентов-медиков Тбилисского университета из Ирана и Иордании, которые вышли с палестинскими флагами и повредили израильский флаг.

Видеокадры снятия израильского флага, установленного на заборе здания Тбилисского государственного медицинского университета на проспекте Важа-Пшавела, и его порчи были опубликованы в соцсетях. МВД Грузии начало расследование по административной статье об осквернении флага или герба государства, с которым Грузия имеет дипломатические отношения, установленного/выставленного государственным учреждением, сообщило 19 октября радио "Свобода"*.

Грузия – вообще произраильская страна, отметил Мчедлишвили. "В том числе из-за большой общины грузинских евреев, которые частично переселились в Израиль. Когда были эти ужасные события, телебашню в Тбилиси подсветили в цвета израильского флага, а в книге соболезнований в израильском посольстве расписались многие официальные лица", - отметил он.

Представители еврейской общины в Грузии заявили об отсутствии проявлений антисемитизма



Опрошенные "Кавказским узлом" представители еврейской общины Грузии также заверили, что никаких проявлений антисемитизма после 7 октября не было. В тбилисской общине "Бейт-Хабад" корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что ситуация в стране "хорошая". "Никаких угроз мы не получали", - заверили там.



Габай (староста) синагоги в Гори Симон рассказал, что у евреев не было и нет проблем с жителями города. "Мы нормально общаемся. Но когда такое пошло,"приняли меры, чтобы была охрана, чтобы люди могли спокойно ходить в синагогу", - заявил он.



Габай синагоги в Ахалцихе Симан-Тов также отметил, что евреи чувствуют себя "в безопасности". "Какие-то меры мы на всякий случай приняли, но ни каких проявлений антисемитизма у нас нет", - подчеркнул он.

Напомним, еврейская община в Грузии 12 октября сообщила, что ощущает себя в стране в безопасности на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

22 октября стало известно, что пропавшая на музыкальном фестивале в Израиле жительница Грузии найдена мертвой. До этого поступили сообщения о гибели двух израильских полицейских - выходцев из Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook* 13 октября отчиталась о встрече с послом Израиля в Грузии. "В это трудное время грузинский народ выражает свою поддержку и солидарность Израилю и стоит на стороне его народа!" - написала она в соцсети.

В этот же день глава МИД Грузии "подтвердил израильскому дипломату решительную поддержку Грузией государства Израиль", говорится на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В ряде республик Северного Кавказа с 26 по 29 октября прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, в Хасавюрте - выселить беженцев из Израиля из отеля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

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