Девушка из Грузии погибла в Израиле

22 октября 2023, 22:52

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Тамар Гольдберг из Грузии, пропавшая на музыкальном фестивале в Израиле во время атаки террористов, найдена мертвой.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет и атак на населенные пункты. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи людей. 8 октября стало известно о гибели в Израиле двоих полицейских - выходцев из Грузии.

Тамар Гольдберг была со своими друзьями на музыкальном фестивале Nature Party Nova Festival, который стал одной из первых целей террористов. Семья искала ее с 7 октября, со ссылкой на ее сестру Мари Лафлин передает ТВ "Формула". Тамар была убита во время атаки террористов, сообщила, в частности, Мари Лафлин.

Информацию о смерти Тамар Гольдберг подтвердил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

"Мы получили печальное сообщение о смерти Тэмми Голдберг. Об этом семье сообщили в Министерстве обороны Израиля. Мы очень надеялись, что ее мы найдем живой», - привело ТВ «Формула» слова посла.

Напомним, 15 октября в Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля. На митинге у памятника Руставели собрались граждане Грузии и России. Акция, организованная молодежной группой STEP, собрала около 200 человек.

14 октября оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" призвала власти вывезти граждан Грузии из Израиля.

Еврейская община в Грузии 12 октября сообщила, что ощущает себя в стране в безопасности на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

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