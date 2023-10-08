В Израиле погибли двое выходцев из Грузии

08 октября 2023, 23:50

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Армия обороны Израиля обнародовала имена офицеров, убитых в результате нападения ХАМАСа. Среди погибших израильских полицейских два человека оказались выходцами из Грузии. Официальный Тбилиси поддержал Израиль.

Боевые действия между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» ворвались в ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

Среди погибших израильских полицейских двое - грузинские евреи: Исаака Базукашвили и Абрама Ховлашвили.

В момент вооруженного нападения на Израиль в зоне боев оказались четверо граждан Грузии, сообщило сегодня внешнеполитическое ведомство в Тбилиси, сообщает jnews.ge.

Сейчас все они находятся в безопасном месте – информация была проверена с помощью израильской стороны, также удалось связаться с одним человеком из этой группы. По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии, пишет издание.

Грузия однозначно выразило поддержку Израилю после начала атаки.

«Я глубоко обеспокоена последней эскалацией ситуации в Израиле и гибелью невинных людей. Грузия выражает полную солидарность с государством Израиль в этот трудный момент. Террору и бесчеловечности не должно быть места в нашем современном мире», - написала на своих страницах в социальных сетях президент Саломе Зурабишвили. (перевод корреспондента "Кавказского узла").

«Осуждаю террористическую атаку на государство Израиль и граждан Израиля, посягательство на жизнь и серьезные ранения многих людей. Искренне сочувствую правительству и народу государства Израиль и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в социальной сети.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку ХАМАС. МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа.

Реакцию азербайджанских властей на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Общенародная азербайджанская поддержка Израилю идет с тех пор как Ясер Арафат взасос целовался с разрушителями Азербайджана. С тех пор мы на стороне евреев, а религиозный фактор не имеет значения в поголовно атеистическом Азербайджане. Мусульманизм палестинцев в данном случае даже вредит палестинцам, так как они связаны с Ираном, а мы хорошо знаем, как Иран поддерживал сепаратистов в Карабахе. Поэтому Азербайджан на стороне Израиля, и нам совершенно по барабану кто там первый начал и что у кого когда-то оттяпал", - написал он в публикации "Азербайджанский интерес в победе Израиля".

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