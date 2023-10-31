Участники шествия в Марнеули выразили поддержку Палестине

31 октября 2023, 17:30

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Участники митинга в Марнеули поддержали Палестину, заявив, что молчание властей Грузии по поводу гибели мирных жителей является поддержкой действий Израиля, и прошли по городу с флагами Палестины.

"Кавказский узел" писал, что 15 октября в Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля. На митинге у памятника Руставели собрались граждане Грузии и России. Акция, организованная молодежной группой STEP, собрала около 200 человек.

В Марнеули возле "Азербайджанского дома" прошел митинг в поддержку Палестины, сообщило сегодня радио "Марнеули FM".

Представитель мечети имама Али Гаджи Гаджиев заявил на митинге, что молчание властей Грузии по поводу гибели жителей Палестины является показателем поддержки действий Израиля.

"Сегодня мы видим, что международные организации не реагируют, и они продолжают совершать преступления. Мы надеемся, что Бог скоро положит конец этой жестокости. Истина восторжествует на Земле. Мы просим у Бога терпения для людей, которые там подвергаются угнетению", - отметил в ходе акции Гаджиев.

Представитель Управления мусульман Кавказа в Грузии Али Алиев в своем выступлении раскритиковал Израиль, страны НАТО и ЕС. Он отметил, что сегодняшний митинг не связан с другими государствами и что местные жители провели его только с одной целью - заявить о поддержке Палестины, следует из трансляции, которую вело издание Aktual.ge.

Участники акции также прошли по улицам города с флагами Палестины, скандируя лозунги.

В Марнеульском муниципалитете на 1 января 2021 года проживало 107,8 тысячи человек, среди них - грузины, азербайджанцы, армяне, а также представители других народов. По вероисповеданию большая часть населения Марнеульского муниципалитета - мусульмане, за ними следуют православные христиане, а остальная часть населения - в основном армяно-григорианцы, говорится на сайте муниципалитета.

Напомним, еврейская община в Грузии 12 октября сообщила, что ощущает себя в стране в безопасности на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

22 октября стало известно, что пропавшая на музыкальном фестивале в Израиле жительница Грузии найдена мертвой. До этого поступили сообщения о гибели двух израильских полицейских - выходцев из Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook* 13 октября отчиталась о встрече с послом Израиля в Грузии. "В это трудное время грузинский народ выражает свою поддержку и солидарность Израилю и стоит на стороне его народа!" - написала она в соцсети.

В этот же день глава МИД Грузии "подтвердил израильскому дипломату решительную поддержку Грузией государства Израиль", говорится на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В ряде республик Северного Кавказа с 26 по 29 октября прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, в Хасавюрте - выселить беженцев из Израиля из отеля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

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