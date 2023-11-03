03 ноября 2023, 14:47

Имамы заступились за участников беспорядков в Махачкале

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Имамы дагестанских мечетей и представители сельских общин записали видеообращение, в котором призвали власти не наказывать участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков. С аналогичным призывом выступил и бывший глава отдела примирения муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев, об увольнении которого из-за заявлений по палестинскому вопросу сообщил 1 ноября муфтият. При этом глава Дагестана 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Ко 2 ноября в суд поступили 37 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 14 делам уже были вынесены решения о наказании.

Имамы нескольких городов и районов Дагестана обратились к властям и соотечественникам по поводу событий в аэропорту Махачкалы. "Мы, конечно же, осуждаем чрезмерность этих действий. Но мы понимаем, что эти действия – не что иное, как ответная эмоциональная реакция, совершенная в состоянии аффекта нашей молодежи на преступления сионистов. Мы считаем недопустимым резкие высказывания в адрес протестующей молодежи!" – цитирует сегодня заявление представителей духовенства "Черновик".

Публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована видеороликом, в котором видны больше двух десятков мужчин, собравшихся в помещении. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из мужчин. "Мы представители джамаатов, городов и районов. Здесь присутствует Буйнакский район, Бабаюртовский район, Карабудахкентский район, Каякентский район, имамы мечетей города Махачкалы и не только", - говорит он.

Некоторые представители дагестанской молодежи "допустили чрезмерное проявление своих эмоций", которое "вылилось в известные события в аэропорту Махачкалы", указали авторы обращения. "Это дети наши и внуки, и мы не можем в сложившейся ситуации позволять резкие высказывания. Наш народ не принимает подобное отношение, даже если некоторые участники и перешли границы допустимого поведения. Поскольку удалось избежать тяжелых последствий, то мы считаем, что нет необходимости наказывать дагестанскую молодежь. Если с чьей-то стороны было применение силы, по дагестанской традиции можно прийти к примирению", - заявили они.

Собравшиеся призвали "все соответствующие структуры" принять максимально взвешенные решения. "И проявить снисхождение и мягкость к участникам событий в аэропорту, если есть хоть минимальная возможность не применить к ним наказание", - говорится в видеообращении.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Посол Израиля предложил помощь с эвакуацией дагестанским евреям", "Четверо пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах", "Ущерб махачкалинском аэропорту оценен в 285 миллионов рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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