Жители Черкесска отказались от новой антиизраильской акции

01 ноября 2023, 13:59

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Участники антиизраильской акции в Черкесске после задержаний и профилактических бесед отказались от планов провести аналогичный митинг, рассказал один из задержанных. Местные евреи впервые столкнулись с проявлением антисемитских настроений, сообщила лидер еврейской общины Черкесска.

Как писал "Кавказский узел", все задержанные в Черкесске участники акции против беженцев из Израиля были отпущены после составления протоколов. Суд оштрафовал участников акции, а полицейские вынесли им предупреждения.

28 октября в Черкесске прошла несанкционированная акция, участники которой призвали не пускать в республику беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. Собравшиеся заявили, что планируют подать заявку на проведение митинга. Полицейские составили протоколы об административных нарушениях на 34 участников акции, в которой, по данным МВД, приняли участие около 80 человек.

Один из участников акции, который был задержан и оштрафован, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что запланированная на 31 октября акция в Черкесске не состоялась из-за нежелания задержанных вновь оказаться в отделе полиции. "После задержания не было разговоров об акции 31 октября. Никто уже не выйдет на протест. Всех нас предупредили о последствиях", - сказал он на условиях анонимности.

По данным на 1 ноября, не получены какие-либо заявки на проведение акции в Черкесске, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города.

Еврейская община Черкесска "Лехаим" впервые столкнулась с антисемитскими настроениями, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель общины Элеонора Ерченко. "Такого никогда не было. Мы даже представить не могли, что такое возможно. И я хочу сказать, что такие настроения - в отдельно взятых группах общества. В самом обществе Карачаево-Черкесии таких настроений нет. Это отдельные элементы выступают против евреев. Я лично не испытываю страха за себя, потому что я здесь родилась и выросла. Мы никогда не ссорились на такие темы, у меня здесь много друзей, и все они как были людьми, так и остались ими", - рассказала она.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь региона, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

По словам Ерченко, местная еврейская община немногочисленна. "Мы не озвучиваем конкретную цифру, сколько евреев в Карачаево-Черкесии, но община маленькая, немногочисленная. У нас и синагоги нет", - сказал Элеонора Ерченко.

Правоохранительные органы "плотно взялись за разжигателей [антисемитских настроений]", добавила она. "Я лично в контакте с правоохранительными органами в связи с последними событиями. Наш офис под охраной силовиков, все в рабочем режиме. Случаев получения личных угроз в адрес представителей местной еврейской общины еще не было. Если бы были такие случаи, меня уже известили бы. Личных выпадов пока не было", - отметила Ерченко.

Предупреждения, вынесенные задержанным участникам акции в Черкесске, не имеют юридического значения, заметила юрист Галина Тарасова. "Устные предупреждения юридического значения не имеют. Они могут рассматриваться как общая профилактика. Но они могли быть оформлены полицией как профилактическая беседа в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". Статья 17 этого закона также предусматривает такую форму профилактического воздействия, как объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные беседы могут быть задокументированы полицией, добавила Тарасова. "Информация об устных предупреждениях, профилактической беседе и вынесении предостережения может быть впоследствии отражена полицией в характеристике по месту жительства", - отметила она.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Нальчике был сожжен культурный центр, в дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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