Участникам антисемитской акции в Черкесске назначены штрафы

30 октября 2023, 21:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все задержанные в Черкесске участники акции против беженцев из Израиля отпущены, сообщила полиция. Суд оштрафовал участников антисемитской акции, а полицейские вынесли им предупреждения.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября в Черкесске перед домом правительства Карачаево-Черкесии прошел несанкционированный митинг, участники которого призвали не пускать в республику беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. Участники митинга заявляли, что на акции собрались 500 человек и они планируют подать заявку на проведение новой акции Полицейские в Черкесске составили протоколы об административных нарушениях на 34 участников акции против приезда беженцев из Израиля, по данным МВД-Карачаево-Черкесии всего в акции на площади приняли участие около 80 человек.

Все задержанные участники несанкционированной акции 28 октября отпущены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделе МВД России по Черкесску. "Они отпущены после составления протоколов по статье 20.2 Кодекса России об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). На данный момент новых задержанных нет", - сказали в полиции.

Силовики предупредили задержанных об ответственности в случае повторного участия в несанкционированной акции, сообщили участники акции, которые были задержаны.

"Мой суд был сегодня, меня оштрафовали на 20 тысяч рублей. Как я слышал, многих штрафуют на 15-20 тысяч. Но самое главное, что нас предупредили об опасности повторной акции. Предупреждения были даже как угрозы. Сказали, что заведут уголовные дела", - сообщил один из участников акции на условиях анонимности.

Другой участник рассказал, что сегодня его пригласили в отделение полиции и провели беседу. "Беседа была короткой. Предупредили, что за повторное участие в несанкционированной акции нас посадят. Сказали, что не стоит дестабилизировать ситуацию в республике. В конце настоятельно попросили сообщить об этом всем, кого мы знаем, кто потенциально может захотеть выйти на митинг", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник акции.

Он отметил, что силовики не задерживали его. "Видимо, мой номер нашли у одного из задержанных или кто-то из них сказал им, что я тоже участвовал. Я не был задержан, сначала удивился, как они нашли меня и мои контакты. Но потом догадался", - сказал мужчина.

В мэрию Черкесска не поступала заявка на проведение акции 31 октября. "Мэрия не получала никаких заявок по поводу проведения акции 31 октября", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации города.

Жительница Черкесска Светлана Кузнецова рассказала, что не замечала в своем окружении антисемитских настроений до последнего обострения палестино-израильского конфликта. "Я не представляю, как люди могут так быстро изменить свое отношение к обычным людям. Мне кажется, что они ни в чем не виноваты и к ним не надо относиться как к врагам. До этих событий я не замечала какой-то агрессии к евреям. Наоборот, все хорошо относились к ним, хорошо отзывались, дружили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, а в аэропорту Махачкалы возникли массовые беспорядки, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков и задержали 60 человек. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, а у участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило сегодня следствие.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.