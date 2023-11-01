Беспорядки в Махачкале нанесли урон туристическому имиджу Дагестана

01 ноября 2023, 11:56

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Массовой отмены туров в Дагестан на фоне беспорядков в Махачкале не было, но некоторые туристы отказались от поездок, сообщили представители турфирм. Из-за инцидента Дагестан рискует утратить привлекательность для гостей из других регионов, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Аэропорт был закрыт. Первоначально Росавиация сообщила, что аэропорт закрыт до 6 ноября, затем был назван срок 31 октября. Аэропорт возобновил работу днем 30 октября.

В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. К 1 ноября 15 участников беспорядков были приговорены к административным арестам, еще двое - к обязательным работам.

Распространяемая в интернете информация о массовой отмене туров в Дагестан не соответствует действительности, сообщило вечером 31 октября Минтуризма Дагестана. "По причине временной приостановки работы аэропорта ряд туров были перенесены. В настоящее время работа аэропорта возобновлена, гостиницы и туроператорские компании работают в штатном режиме", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы могут "поставить крест" на туриндустрии республики, некоторые туристы отменяют туры в Дагестан, сообщил 30 октября президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров. "Туристический рынок очень быстро реагирует на такого рода инциденты, и, к сожалению, у нас уже есть несколько фактов отмен. Мы долго восстанавливали имидж безопасной республики, и несколько таких случаев способны поставить крест на целой области", - привела его слова "Газета.Ru".

Руководитель компании «Шангереев-тур» Шамиль Шангереев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что группа из семи человек, испугавшись ситуации в аэропорту, отказалась от поездки в Дагестан.

По его словам, одна семейная пара, забронировавшая тур, успела прилететь в аэропорт перед самым началом беспорядков. "Муж с женой оказались на территории аэропорта в самый пик акции. К ним постоянно подходили люди, требовали показать паспорта, они были очень напуганы. Такси в город не было, улететь обратно не было возможности. Увидели парня, [который] спокойно стоял, видимо, встречая кого-то. Подошли к нему, спросили, как можно отсюда уехать. Он сказал: такси не найдете, давайте я вас вывезу. Машина стояла за территорией аэропорта. По дороге не раз шумная толпа останавливала автомобиль, требуя предъявить паспорта. Мужчина за них заступался, сказал: "Это мои гости", и привез в гостиницу. Обидно, что столько лет туроператоры старались придать позитивный имидж республике, регион стал по-настоящему туристически привлекательным, и один такой случай может надолго отпугнуть людей от поездок в Дагестан", - сказал Шангереев.

Администратор частной гостиницы в Махачкале Гасан сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 29 октября, когда произошли беспорядки в аэропорту, у него не было брони от гостей из других регионов.

"На последующие даты брони есть, но они пока под вопросом. Новости из аэропорта очень быстро разлетелись по всей стране, и люди боятся ехать в Дагестан. В гостиничном бизнесе так: один положительный отзыв привлечет несколько человек, а отрицательный, тем более такого масштаба, может довести до того, что многие побоятся прилететь в Махачкалу и в будущем", - сказал Гасан.

Представитель другого отеля в Махачкале Мадина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в гостинице 29 октября проживали около 10 туристов из разных регионов страны.

"Конечно, они переживали, как будут улетать, но у многих вылет был только через неделю, мы успокаивали, что ситуация нормализуется. У двоих был вылет на 1 ноября в Минеральные Воды. Они очень боялись, так как первоначально было объявлено, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября. Мы пообещали продлить им проживание со скидкой в случае необходимости", - рассказала Мадина.

В свою очередь экскурсовод Елена Алиева сообщила, что никто из известных ей прибывших в Дагестан туристов не прервал отдых из-за беспорядков. "Со 2 ноября заезжают ранее забронировавшие туры группы из Нижнего Новгорода и из Волгограда. У тех, кто находились в Дагестане, вопросы по безопасности возникали, старались им все обстоятельно разъяснить", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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