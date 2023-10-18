Грузинская оппозиция сочла провал голосования по импичменту своей победой

18 октября 2023, 22:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиция не позволила провести импичмент Саломе Зурабишвили, однако это было знаком уважения институту президента, заявили оппозиционные депутаты. Процесс импичмента сказался на репутации страны, отметила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Оппозиция не пойдет на это заседание, и правящая партия не сможет набрать необходимые 100 голосов, заявили оппозиционные депутаты. Парламент на сегодняшнем заседании не смог объявить импичмент президенту, за это решение проголосовали 86 депутатов.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента.

Импичмент провалился усилиями оппозиции, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" оппозиционный депутат парламента Роман Гоцеридзе. "Власть не смогла купить и запугать оппозицию, импичмент провалился. Нравится вам - не нравится, но другой оппозиции в стране нет, и мы должны беречь друг друга. Оппозиция означает будущее правительство, и без сотрудничества и уважения будет нелегко достичь желаемого результата", - отметил он.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон поздравила президента Грузии с провалом импичмента, отметив, что этот процесс сказался на репутации страны. "Демократические институты оказались более устойчивыми, чем олигарх. Однако большой ущерб был нанесен репутации Грузии. Теперь мы все должны удвоить наши усилия, чтобы исправить этот ущерб и обеспечить, чтобы Грузия стала кандидатом на членство в ЕС в декабре", — написала сегодня Виола фон Крамон в своем микроблоге X.

"Грузинская мечта" сегодня потерпела поражение, поскольку правящая команда хотела объявить импичмент руками оппозиции, но ей это не удалось, заявил заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Оппозиция продемонстрировала единство и сильную позицию. Уже 2:0 не в пользу Кобахидзе! Первый был, когда в этом году ему "удалось" пронести "российский закон" (закон об иноагентах - прим. "Кавказского узла"), а теперь – это второй", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Процесс в парламенте Грузии завершился поражением Иванишвили, потому что он не добился главной цели, чтобы состоялся импичмент, хотя и добился того, что нанес большой вред стране, включая процесс европейской интеграции, заявила депутат парламента от "Единого национального движения" Тинатин Бокучава. "Решение о статусе кандидата должна принять Еврокомиссия всего через две недели, вы знаете, что Жозеп Боррель, с которым мы встречались лично, в том числе и в этом парламенте, заявил, что процесс импичмента воспринимается в Брюсселе крайне негативно. Следовательно, это является препятствием на пути европейской интеграции страны. Об этом сегодня говорила и президент Зурабишвили, и Иванишвили добился этой цели, нанеся вред нашей стране и европейскому выбору нашей страны", - привело ее слова civil.ge.

Оппозиция выразила "уважение институту президента", отметила Тако Чарквиани, лидер партии "Закон и справедливость". То, что она спаслась от импичмента, это заслуга оппозиции, общественности, и она сама также должна уважать институт президента и попытаться выполнить деэскалацию, на что нам указали западные партнеры в 12 пунктах", - приводятся ее слова в публикации.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Выступая с речью в парламенте, Саломе Зурабишвили отметила, что если ее отстранение осуществляется с целью помешать Грузии получить статус кандидата в Европейский Союз, она этого не допустит. "Я не позволю вам это сделать! Я обещаю вам это!" - привела ее слова "Нетгазети".

По ее словам, у нее есть только один план, содействовать тому, чтобы Грузия получила статус кандидата в конце года. "Никто и ничто не сможет остановить меня на пути к этой цели. Грузинский народ давно сделал свой выбор и заплатил за него большую цену, он до сих пор верен этому выбору и каждый раз доказывает и защищает свою европейскость", - заявила Зурабишвили.

Президент призвала европейских партнеров, несмотря на антиевропейский импичмент, не бросать Грузию. "Нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе", - подчеркнула она.

Саломе Зурабишвили будет лишь формально президентом Грузии, заявил сегодня председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Процесс импичмента имел очень важные последствия. Во-первых, подтверждено грубое, многократное и тяжелое нарушение Конституции со стороны президента Грузии, что будет иметь серьезные превентивные последствия, а во-вторых, мы в очередной раз стали свидетелями люстрации альянса, сформировавшегося между Саломе Зурабишвили и остальной радикальной оппозицией. Конечно, оба эти результата были очень важны. Большинство избранных народом депутатов парламента сегодня официально подтвердили, что больше не считают Саломе Зурабишвили достойной президентского поста. Таким образом, Саломе Зурабишвили в течение следующего года будет лишь формально президентом Грузии. Она будет президентом не Грузии, а "Национального движения", - привело его слова агентство "Грузия Online".

Противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

"Кавказский узел" также писал, что накануне голосования в парламенте Зурабишвили наложила вето на поправки в закон о собраниях и манифестациях и подписала указ о лишении гражданства Грузии бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, против которого Минфин США ввел санкции из-за связей с Россией.

20 сентября 2023 года Минюст Грузии заявил, что считает целесообразным прекратить гражданство Парцхаладзе. Ведомство опубликовало в своем сайте сообщение о запуске процедуры лишения гражданства Парцхаладзе. Однако против выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что "если он должен быть наказан, то как гражданин Грузии". Отар Парцхаладзе ранее обвинялся в коррупции, был участником нескольких крупных скандалов, а после введения санкций успел переоформить грузинскую недвижимость на сына, в том числе персональную церковь, говорится в справке "Кавказского узла" "Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.