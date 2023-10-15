Папа римский выступил в защиту карабахских монастырей

15 октября 2023, 19:53

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Монастыри и места религиозного поклонения в Карабахе, перешедшем под контроль Азербайджана, нужно уважать и защищать как часть местной культуры, заявил сегодня папа римский Франциск.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

До начала боевых действий в Нагорном Карабахе жили, по разным данным, около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Папа римский Франциск призвал к защите монастырей и мест религиозного поклонения в Нагорном Карабахе, сообщает сегодня Vatican News, на публикацию которого обратило внимание "Новости-Армения".

Свой призыв к властям Азербайджана папа римский озвучил после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Он заявил, что "их можно уважать и защищать как часть местной культуры, выражение веры и признак братства, которое позволяет жить вместе, несмотря на различия".

Кроме того, глава католической церкви выразил обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса, затрагивающего беженцев из Нагорного Карабаха, говорится в публикации.

Напомним, после 44-дневной карабахской войны 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. В частности, 14 ноября 2020 года Армянская апостольская церковь (ААЦ) распространила скриншот видео, на котором видно граффити на стенах собора Казанчецоц в Шуши (азербайджанское название - Шуша), и заявила об осквернении храма после взятия города азербайджанскими войсками. ААЦ назвала случившееся "открытым вандализмом и проявлением нетерпимости". Министерство культуры Армении также заявило о вандализме в отношении собора и призвала международные организации защитить памятники культуры в Нагорном Карабахе.

9 февраля 2022 года МИД Армении и правозащитники потребовали от международного сообщества, в том числе от ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

15 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха сообщили, что составлены скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Баку, в свою очередь, в апреле 2021 года заявил, что армянской стороной разрушены более 400 из около 3000 культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. По данным МИД Азербайджана, были уничтожены 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов. "Культурные образцы и древние рукописи монастыря Худавенг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные экспонаты, обнаруженные во время археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, были контрабандным путем вывезены в Армению. В то же время раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района", - заявил МИД.

В июне 2023 года стало известно, что на территории, взятой под контроль Азербайджаном в 2020 году, разрушен мост Аливор, который был одним из памятников культурного наследия Нагорного Карабаха. Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разрушенный мост Аливор".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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