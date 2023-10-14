Карабахцы на акции протеста в Ереване потребовали выплаты зарплат

14 октября 2023, 00:15

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Власти Нагорного Карабаха не выплатили беженцам зарплату за сентябрь, заявили участники акции протеста у здания правительства Армении, потребовав обеспечить бюджетников выплатами до конца года. В Инфоштабе Нагорного Карабаха заявили, что оставшиеся на счетах карабахских властей средства заморожены.

"Кавказский узел" писал, что армянские банки после возмущения беженцев из Нагорного Карабаха пообещали вернуть им списанную в счет погашения кредитов финансовую помощь от властей Армении. Беженцев также обеспокоила информация о возможном отказе карабахских властей от выплаты бюджетникам зарплаты.

2 октября правительство Армении объявило о приеме заявок от беженцев из Нагорного Карабаха для предоставления им единовременной помощи в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов), частичного субсидирования арендной платы за жилье в размере 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на каждого члена семьи и по 10 тысяч драмов (около 25 долларов) на оплату коммунальных услуг. 8 октября вице-премьер Армении сообщил, что 50 тысяч беженцев уже получили выплаты в 100 тысяч драмов.

Жители Нагорного Карабаха 13 октября собрались на акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованием, чтоб им были выданы зарплаты. По словам организаторов, поводом послужило то, что по сей день бюджетникам не были перечислены зарплаты за сентябрь.

В объявлении в соцсети с призывом выйти на акцию, говорится, что "13-е октября прошло, а гражданам, чья зарплата является единственным источником дохода, финансируемым из государственного бюджета Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), до сих пор не выплачена оплата за фактический труд".

Участники акции потребовали, чтобы карабахцам, которые были вынуждены бежать в Армению, "была выдана зарплата за сентябрь, а также с октября по декабрь, чтобы у людей было оптимальное время для поиска новой работы". "Мы благодарны правительству Армении за программы социальной поддержки вынужденным переселенцам Арцаха, однако мы просим не поддержки, а выдачи бюджетом утвержденной зарплаты", - говорится на странице акции в Facebook*.

Также участники акции заявили, что будут добиваться от властей Армении "расследования необоснованных расходований из бюджета Арцаха, если таковые были". "Различные дискуссии, комментарии и письма позволяют думать, что из-за "мнимых злоупотреблений власти" должен страдать простой человек.Мы требуем расследовать эти случаи в соответствии с законом, выявить нарушения, привлечь виновных к ответственности, восстановить потери государственного бюджета", - заявили участники акции "Требуем полагающиеся нам зарплаты".

Правительство Нагорного Карабаха заявило в ответ на публикации о необоснованных расходах бюджетных денег, что "слухи, циркулирующие в Интернете о хищениях средств госбюджета и приватизации служебного транспорта, являются ложью". "Общие расходы государственного бюджета после последних военных действий составили около 463 миллионов драмов (около 1,15 миллиона долларов США)", - сообщили власти.

Они отчитались, что 260 миллионов драмов (около 646 тысяч долларов США) были направлены на частичную выплату заработной платы сотрудникам аппарата президента, управления светотехнических дел, Минобороны, МВД, Службы нацбезопасности, Следственного комитета и учреждений здравоохранения, "которые фактически работали на территории республики". Еще 83,5 миллиона драмов (около 207 тысяч долларов США) пошли на "погашение обязательств Минградостроительства перед 18 компаниями за ранее завершенные строительные работы". 96 миллионов драмов (около 238 тысяч долларов США) были направлены на погашение обязательств Минсельхоза перед различными бизнесменами с целью субсидирования цен на мясо в связи с блокадой. Кроме того, 23,5 миллиона драмов (около 58 тысяч долларов) - это оплата транспортных услуг по эвакуации населения после военных действий и расходов, понесенных на захоронение погибших, указано в пресс-релизе, опубликованном на странице Инфоштаба правительства Нагорного Карабаха в Facebook* 11 октября.

Остаток "на казначейских счетах государственного бюджета Республики Арцах" составил 3,1 миллиарда драмов (7,7 миллиона долларов США), но он "заморожен, и никакие операции не осуществляются", указано в публикации. Также отмечается, что по поводу служебных автомобилей, находящихся на балансе органов государственного управления и местного самоуправления, решение пока не принято.

В Оперативном штабе правительства Нагорного Карабаха в Ереване отметили, что выдача зарплаты за сентябрь бюджетным работникам на стадии обсуждения с правительством Армении. "По факту многие учреждения работали до 19 сентября, дня начала войны. А силовые структуры, спасатели, медики, транспортники, и другие госучреждения продолжали работать до конца сентября", - сообщили в оперштабе. Представитель правительства сказал корреспонденту "Кавказского узла", что скорее всего, "зарплата за сентябрь будет выдана", а по поводу выплаты денег за остальные месяцы до конца года, "предстоят новые обсуждения".

Одна из организаторов акции Лиана Петросян сообщила, что вскоре после начала акции делегация беженцев была принята представителем правительства Армении. "Инициативная группа состояла из трех человек - вынужденных переселенцев 2020 года и 2023 года, так как наши проблемы идентичны. У вынужденных переселенцев 2020 года остаются такие же проблемы, что у сегодняшних беженцев, и основные из них это жилье и работа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"С нашей стороны поднимались вопросы, связанные с невыплатой зарплат и социальные вопросы вынужденных переселенцев. По заверению представителя правительства, эти вопросы будут переданы вице-премьер-министру Армении для обсуждений и поиска решений. Мы благодарны правительству Армении за проводимые масштабные работы в отношении вынужденных переселенцев из Арцаха, однако поднятые вопросы выходят за рамки социальной поддержки", - подчеркнула Петросян.

Участник акции Беник Погосян рассказал, что пришел требовать свою зарплату, честно заработанную в больнице. "Я за то, чтобы учителя и медики, и другие работники среднего звена продолжали получать зарплату до конца года, чтобы иметь возможность восстановиться, устроиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Беженцы из Нагорного Карабаха должны требовать объяснений от своих властей не от властей Армении, а от своих властей объяснений, считает житель Еревана, уроженец Нагорного Карабаха Севак Багдасарян.

«Требование расследовать хищения бюджета – это правильное требование, и правительство должно это сделать, а потом дать подробную информацию жителям Арцаха», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденного переселенца из Нагорного Карабаха.

2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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