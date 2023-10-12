2500 карабахских беженцев покинули Армению

12 октября 2023, 15:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Армении выехали около 2,5 тысячи жителей Карабаха, прибывших во время массового исхода населения непризнанной республики, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в случае, если прибывшие после сентябрьской эскалации карабахцы не смогут вернуться в свои дома, в Армении они будут обеспечены всем необходимым.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Для помощи беженцам из Карабаха необходимо 100 миллионов долларов США на протяжении полугода, заявила ООН по итогам работы первой миссии. В число получателей помощи входят 136 тысяч беженцев с учетом людей, ранее покинувших Карабах из-за военных действий, и 95 тысяч жителей принимающих общин.

Около 2500 жителей Нагорного Карабаха покинули Армению, заявил на прошедшем сегодня правительственном заседании, которое транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале правительства Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Я надеюсь, они уехали на время, чтоб преодолеть это шоковое состояние у своих родственников за границей, потом вернутся", - сказал он.

По его словам, если по какой-то причине получится так, что прибывшие в Армению карабахцы уже не смогут вернуться в свои дома, в Нагорный Карабах, "мы обеспечим им всем необходимым для того, чтобы они все остались в Армении". В этом случае беженцы из Карабаха будут иметь все привилегии, что и остальные граждане Армении. Правительство имеет программы по демографии, по обеспечению жилья, по застройке жилья в приграничных селах, по развитию общин и т.д. "Об этом даже излишне говорить, но, учитывая щепетильную ситуацию, считаю необходимым еще раз об этом громко заявить", - подчеркнул Пашинян.

Он упрекнул "некоторые круги", которые, как он отметил, во время блокады распространяли слухи о том, якобы правительство Армении не хочет принять жителей Нагорного Карабаха. "Правительство Армении не хотело, чтобы народ Нагорного Карабаха был вынужден покидать свои дома. Но, когда уже это произошло, мы на деле доказали, что с той же заботой относимся к нуждам переселенцев, что и в случае всех граждан Армении", - отметил премьер-министр.

Пашинян подчеркнул организованную работу гуманитарных центров, правительства, общин, разных организаций, волонтеров. Особенно важна роль волонтеров, которые активно помогают в посещении, оценке нужд насильственно перемещенных людей. "Для социальных работников - это привычная работа, иногда нужен свежий взгляд на ситуацию, и волонтеры, как раз, приходят на помощь", - заявил Пашинян.

Жителям Карабаха гарантируются права и свободы, в том числе право говорить на родном языке и развивать свою культуру, карабахским предпринимателям будет оказана поддержка в виде льгот и кредитов, а фермеров освободят от налогов, сказано в обнародованном властями Азербайджана плане по реинтеграции Карабаха.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.