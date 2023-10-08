Правительство Армении отчиталось о выплатах карабахским беженцам

08 октября 2023, 19:40

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Более 50 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха уже получили единовременные выплаты в Армении, сообщил вице-премьер страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября правительство Армении объявило о приеме заявок от беженцев из Нагорного Карабаха для предоставления им единовременной помощи в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов), частичного субсидирования арендной платы за жилье в размере 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на каждого члена семьи и по 10 тысяч драмов (около 25 долларов) на оплату коммунальных услуг.

Более 50 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, имеющих банковские карточные счета, уже получили по 100 тысяч драмов, сообщил сегодня вице-премьер Армении Тигран Хачатрян.

"Все насильственно перемещенные лица могут получить финансовую поддержку от государства только в безналичной форме. Предлагаемые долгосрочные планы будут существенно отличаться от краткосрочных планов, которые мы сейчас реализуем. Многие предприниматели частного сектора РА уже сделали множество предложений о работе гражданам Арцаха, имеющим соответствующую профессиональную подготовку", - сказал он.

Хачатрян добавил, что по 40 тысяч драмов компенсации за аренду жилья и 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг будут предоставлены только переселенцам, не имеющим квартиры в Армении, пишет News.am.

Напомним, после проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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